3.38 RUB
3.47 USD
3.64 EUR
Президент Беларуси встретился с министром инвестиций ОАЭ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с министром инвестиций ОАЭ, исполнительным директором инвестиционного фонда ADQ Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди, сообщает БЕЛТА.
Накануне по прибытии с рабочим визитом в ОАЭ Александр Лукашенко заявил, что хотел бы за несколько дней обсудить ряд вопросов в отношениях двух стран, встретиться с инвесторами, которые работают в Беларуси и инвестируют в экономику страны.
По информации пресс-службы белорусского лидера, у Александра Лукашенко в ОАЭ запланирован ряд встреч и переговоров. В ходе их проведения основное внимание будет уделено продолжению и развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных сферах, представляющих взаимный интерес.
Холдинговая компания ADQ - государственная инвестиционно-девелоперская компания, базирующаяся в Абу-Даби. Основана в 2018 году. По состоянию на 2023 год холдинг управлял активами на сумму около 196 млрд долларов, что сделало его 10-м по величине суверенным фондом благосостояния в мире. Цели и задачи холдинга: поддерживать экономический рост и диверсификацию, инвестировать в устойчивые и инновационные проекты, расширять глобальное присутствие ОАЭ в стратегических секторах.
Основные направления инвестирования: энергетика и коммунальные услуги, продовольственная безопасность и сельское хозяйство, транспорт и логистика, здравоохранение и фармацевтика, финансовые услуги, промышленность и добыча полезных ископаемых.
Президент
Все
Лукашенко об ОАЭ: Первые шаги Беларуси в TikTok начинались отсюда
Лукашенко на встрече с министром инвестиций ОАЭ подтвердил интерес к сотрудничеству в сфере ИИ
Президент Беларуси встретился с министром инвестиций ОАЭ
"Предприятие завтрашнего дня". Лукашенко поздравил ОАО "Пеленг" с 50-летием со дня образования
Политика
Все
Общество
Все
Изящество, грация, элегантность. Областной новогодний бал собрал в Гомеле талантливую молодежь
Крутой об акции "Наши дети": Хочется помогать и дарить подарки
Почти 100 Снегурочек и Дедов Морозов прошли по улицам Дзержинска и зажгли главную елку города
Министр здравоохранения приехал в гости к пациентам Республиканской детской больницы медреабилитации
В мире
Все
Безопасность, "Орешник", ядерная доктрина и переговоры. Главное из пресс-конференции Путина
Довели народ до ручки: в Молдове протестующие требуют увеличения зарплат и господдержки экономики
ЕК выделит Украине более 18 млрд евро из прибыли от замороженных активов России
В Эстонии одобрен запрет жителям участвовать в мероприятиях на территории Беларуси и России
Регионы
Все
Происшествия
Все