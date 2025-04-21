Лукашенко: Надо решать вопрос не только собственности на "АМКОДОРе", но и долгов

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Необходимо решать вопрос не только собственности на "АМКОДОРе", но и долгов, поскольку собственник оставил предприятие в затруднительном положении. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая с рабочей поездкой Оршанский район, сообщает БЕЛТА.

"Нам надо решать вопрос не только собственности на "АМКОДОРе", но и долгов", - сказал Президент и обратил внимание на то, что предприятие находится в сложном положении из-за действий собственника.