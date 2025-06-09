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Лукашенко напомнил о надобности повышения в Беларуси производительности труда
Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь подчеркнул необходимость повышения производительности труда и конкурентоспособности производимой продукции. Такое заявление было сделано в ходе встречи с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных, информирует БЕЛТА.
"У нас есть у кого учиться. Давайте будем откровенны, европейцы в этом плане молодцы", - заявил глава государства.
Он отметил, что с учетом дефицита трудовых ресурсов в Беларусь начали приезжать люди из других регионов мира, что вызвало определенную реакцию в обществе. "Я говорю: хорошо, мы никого сюда звать не будем, у нас жестко это контролируется, но тогда производительность труда нужна, как в Евросоюзе - в три-пять раз выше. Потому что если мы не будем конкурентными с Европейским союзом, нам нечего там делать в плане торговли товарами, особенно Калининграду и Беларуси, потому что у нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу. И с ними надо конкурировать. А, значит, нужен, прежде всего, рабочий человек", - сказал Александр Лукашенко.
"Мы решаем эти проблемы. И, я уверен, что решим. Главное не создавать дополнительных трудностей. Чтобы ключевая ставка была нормальная, чтобы промышленники прежде всего могли взять кредиты и использовать их - произвести нужный товар, продать. На огромном пространстве нашего Отечества надо все. Не назовешь ни одного товара, который бы нашим людям не нужен был. На это надо ориентироваться. А то, что продадим за рубежом, это в плюс", - добавил Президент.