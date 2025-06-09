Лукашенко напомнил о надобности повышения в Беларуси производительности труда

Он отметил, что с учетом дефицита трудовых ресурсов в Беларусь начали приезжать люди из других регионов мира, что вызвало определенную реакцию в обществе. "Я говорю: хорошо, мы никого сюда звать не будем, у нас жестко это контролируется, но тогда производительность труда нужна, как в Евросоюзе - в три-пять раз выше. Потому что если мы не будем конкурентными с Европейским союзом, нам нечего там делать в плане торговли товарами, особенно Калининграду и Беларуси, потому что у нас та экономика, которая присуща всему Европейскому союзу. И с ними надо конкурировать. А, значит, нужен, прежде всего, рабочий человек", - сказал Александр Лукашенко.