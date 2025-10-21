Лукашенко: Народ Ливии изберет тот путь и тех людей, которые накормят его и обеспечат безопасность

Во Дворце Независимости прошли переговоры с правительственной делегацией из этой страны, которая прибыла в Минск накануне во главе с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой Хафтаром.



В последнее время наши страны заметно активизировали двусторонние отношения. Александр Лукашенко отметил личный вклад высокого гостя в выстраивание диалога с Беларусью и заверил, что все договоренности будут исполнены. Настроены на совместную работу, которая будет выгодна обеим сторонам.

"Дорогой Саддам, хочу приветствовать Вас и коллег. Благодарю за этот визит. Нам действительно есть о чем поговорить. Также хочу поблагодарить за тот большой вклад, который Вы вносите в возобновление наших отношений с ливийским государством", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее Беларусь и Ливия развивали отношения, он посещал это государство с визитом, встречаясь с прежним руководителем страны. "Мы о многом договорились, немало сделали. Но, к сожалению, в силу определенных причин наши отношения были разрушены, - констатировал он. - Кое в чем мы поддерживали их, но наиболее интенсивно отношения восстановились в последнее время. Еще раз прошу Вас передать фельдмаршалу (фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар – прим. ред.) самые добрые пожелания. Очень ценю его устремленность в налаживании наших отношений. И хочу Вас заверить в том, что все договоренности, которых мы достигли и достигнем, будут обязательно исполнены".

Президент Беларуси очень хорошо знает о ситуации в Ливии. "Мы погружены в то, что происходит. Знаю, что многие силы как внутри, так и извне (особенно извне) хотели влиять на ситуацию. Но должен сказать, что народ Ливии изберет тот путь и тех людей, которые накормят, оденут и обеспечат безопасность ливийскому народу. Я знаю, что Вы нацелены на то, чтобы принести ливийскому народу мир и покой и объединить в единое целое ливийское государство. Мы в этом плане готовы с Вами работать день и ночь, - отметил глава государства. - В этом направлении - любые Ваши предложения. Если мы способны на что-то, мы окажем всяческую помощь и поддержку ливийскому народу".

В свою очередь Саддам Халифа Хафтар поблагодарил Александра Лукашенко за встречу и передал от Халифы Белкасима Хафтара пожелания крепкого здоровья и счастья как лично, так и белорусскому народу в целом. "Мы очень рады нашим отношениям", - сказал он.

Сотрудничество с Ливией: поставки техники, продбезопасность, обучение кадров

Спокойная и развивающаяся Ливия обеспечит мир и покой половине Африканского континента, уверен Александр Лукашенко. Ливийская сторона заинтересована в налаживании новых контактов с белорусскими партнерами в экономической, социальной, гуманитарной сферах. Среди перспективных направлений - промышленность, аграрный сектор, медицина.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Обсуждалась реализация контрактов на поставку белорусской сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной и карьерной техники. Одна из важных тем - создание в Ливии сервисного центра для качественного обслуживания всей белорусской техники, которая туда будет поставлена. Отдельная техника уже работает в Ливии, например, тракторы МТЗ, пассажирская техника. В этой сфере также была отмечена необходимость дальнейшего развития в Ливии, возможно, и сборочного производства грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной техники".

На укрепление продовольственной безопасности направлены усилия по созданию, реорганизации производств сельхозпродукции, помимо поставок оборудования белорусы будут делиться и своими наработками.

Анатолий Линевич, руководитель предприятия "Беллибтрейд":

"Попытаемся представить свои знания, технологии, умения, чтобы показать, как нужно и можно работать в сельском хозяйстве. Думаю, что результат не заставит себя ждать".

Торговое представительство Ливии открылось в Минске