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Лукашенко: Наша историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает исторической миссией сделать процесс интеграции Беларуси и России необратимым. Об этом он заявил 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.
"Наша с вами историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", - подчеркнул глава государства.