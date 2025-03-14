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Лукашенко: Наша историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым

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Фото: Детский правовой сайт

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает исторической миссией сделать процесс интеграции Беларуси и России необратимым. Об этом он заявил 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.

"Наша с вами историческая миссия - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно", - подчеркнул глава государства.

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