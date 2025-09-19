Лукашенко о благоустройстве в Жировичах: Все должно быть идеально, весной будет итоговый экзамен

Монастырь в Жировичах - жемчужина православия, все там должно быть сделано идеально, весной будет экзамен. Об этом заявил Президент, посещая одну из главных святынь страны.





На протяжении многих лет здесь по поручению главы государства шла масштабная реставрация. Александр Лукашенко обратил внимание, что реконструкция обители имеет свои особенности.

"Некоторые элементы, окружающие эту обитель, свидетельствуют о том, что здесь кое-что делали на скорую руку совсем недавно. Не все сделано. Запомните: это - жемчужина православия. Мы для православных должны здесь сделать идеальное место, - подчеркнул белорусский лидер.- Деревня должна быть идеальная. До сарая. Это - жемчужина. Сюда люди пойдут. Молодежь будем воспитывать".

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на помощь государства в развитии религиозных центров различных конфессий, чтобы сохранить мир и покой на белорусской земле.

"Надо понемножку помогать всем, чтобы сохранить мир и покой в плане религии на белорусской земле, - подчеркнул белорусский лидер. - Ибо мы, помогая одной конфессии, обидим других. И начнутся трения. Нам это надо? Нам это не надо. Поэтому исходить надо из того, где и что нам нужно сделать для того, чтобы сохранить мир и покой на этой земле. А религиозный мир и покой - это одна из составляющих нашего всеобщего мира".

Также по прилете еще одна, более земная тема в фокусе Первого - посевные работы на полях. Александр Лукашенко поставил четкую задачу для губернатора Гродненской области - к 1 октября все должно быть посеяно.

"По кукурузе анализ не провели, где будете на зерно, где будете на силос косить. Я боюсь, что у нас получится так, что мы рассчитываем получить зерно кукурузы, а кукуруза не созреет. И мы потеряем время, чтобы ее убрать на силос. Не уберем на силос, кукуруза пересохнет, и зерно не получим от кукурузы", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что накануне обсуждал эту тему с главой Минсельхозпрода: "Я его допрашивал вчера: "Ты мне объясни, где, что и как, созреет ли кукуруза?". Начинаются общие фразы философские".

"Поэтому посмотрите", - поставил задачу Президент.

После прибытия на территорию Свято-Успенского собора Александр Лукашенко принял участие в молебне и зажег свечу перед иконой Божией Матери.

Несмотря на крошечный размер (всего 5,5 на 4,5 см), икона считается чудотворной. Именно благодаря ей и появился монастырь в Жировичах. В этом году обитель отмечает 505 лет. Святыня не просто духовная твердыня православия, но и неотъемлемая часть белорусской идентичности. К слову, 20 мая здесь отмечали чудотворное явление иконы Божией Матери.

Митрополит Вениамин, обращаясь к Президенту, высказал слова особой благодарности за помощь со стороны государства в проведении реконструкции и реставрации комплекса. "Спасибо, что к 555-летию мы осилили этот объем работ, все обновили, сделали масштабно, красиво", - сказал он.

"Но до весны еще будем работать, особенно весной. Ко Дню Победы, святой день, чтобы на земле порядок был и в селе. Раз уж село здесь, надо его в порядок идеальный приводить", - подчеркнул глава государства. Тем более что именно в Жировичах расположен один из крупных православных центров.

Президент отметил, что и в Полоцке, конечно, есть важные православные святыни, но именно в Жировичах - душа белорусского православия. "Если вы согласны, тогда надо его делать, чтобы Господь на нас не разозлился", - добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко возложил цветы к могиле Митрополита Филарета