Лукашенко о конфронтации на Ближнем Востоке: Государства Залива могут втянуться в эту войну

Ситуация на Ближнем Востоке стала темой разговора Президента Беларуси с послом Ирана.

Александр Лукашенко провел встречу с дипломатом во Дворце Независимости. Весь мир в последние дни следит за обострением в отношениях Израиля и Ирана и тем, что происходит в странах Персидского залива. Минск всегда призывал и призывает к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем. Александр Лукашенко подчеркнул, что вероломное нападение Израиля при поддержке Штатов на Иран неприемлемо. И еще раз выразил личные соболезнования.

"Господин посол, я хочу, чтобы Вы понимали, что наша сегодня встреча носит не символический характер. Мы достаточно полно информированы о том, что происходит на Ближнем Востоке, в том числе в дружественном нам Иране. Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн. Мы потеряли миллионы-миллионы людей во всех войнах, которые существовали в нашем регионе. А в основном мировые войны прокатывались на восток и обратно через нашу Беларусь", - сказал Президент.

"Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители и прежде всего дети. Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза три мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и, еще хуже, с его женой, которая умерла от ран", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз передал соболезнования в связи с гибелью в Иране мирных жителей, детей и Али Хаменеи.

Лукашенко: Конфликт на Ближнем Востоке может вылиться в непредсказуемые события

Опасная конфронтация на Ближнем Востоке может обернуться для всей планеты непредсказуемыми событиями. Александр Лукашенко предложил обсудить, чем белорусская сторона может помочь в данной ситуации.

"Все, что я сказал, это понятно, видно всему мировому сообществу. Но меня настораживает тот факт, что государства Залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет. Поэтому мировое сообщество и прежде всего крупные государства, а еще прежде всего - Израиль и США, должны осознать, что этот конфликт может вылиться в непредсказуемые события", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил о желании обсудить с послом ситуацию на Ближнем Востоке, в Иране. "И задать вам один вопрос: чем мы в этой ситуации можем вам помочь, исходя из той позиции, которую мы заняли по этому конфликту? МИД об этом достаточно прозрачно сказал. Это позиция руководства Беларуси и белорусского народа", - добавил глава государства.

После обсуждения текущих событий в Ближневосточном регионе Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси рассказал журналистам подробности.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси: