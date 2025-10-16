Лукашенко о контроле инфляции: Людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен

Вопросы социально-экономического развития страны 16 октября обсуждали во Дворце Независимости. От главы государства прозвучал ряд установок относительно достижения прогнозных показателей. Это наши планы на ближайшую перспективу и следующий год: ВВП, инфляция, разгрузка складов, экспорт, в частности, диверсификация рынков. Не только смотреть в сторону России, а активно работать по дальней дуге. По следующему году Президент требует реалистичный, но напряженный сценарий. Нужны конкретные планы: что и в каких объемах произведем, куда продадим и сколько за это получим валюты. При этом экономические планы должны быть реалистично увязаны с бюджетными. Президент в который раз акцентирует: не разбрасываться деньгами, а строить/создавать то, что реально нужно. Глава государства прокомментировал и ряд социально злободневных вопросов, когда люди в соцсетях просят Президента лично разобраться в ситуации.

Экономические и социальные прогнозы Беларуси

В Беларуси так заведено: все, что касается экономической и социальной политики, всегда оформлено в конкретные планы. И на ближайшую перспективу (год) и отдаленную (как правило, мы привыкли смотреть на пятилетку вперед). Обязательно сверка часов. Разговор Президента с правительством, своей Администрацией, губернаторами, профильными специалистами. 16 октября обсудили не только социально-экономический прогноз на следующий год, но и как будем заканчивать этот.

Президент: 3 из 5 важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются

"Пока картина неоднозначная, - отметил Президент. - С одной стороны, есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата, общие доходы населения. Дважды в этом году удалось поднять пенсии. У нас крепкая национальная валюта. Рекордно увеличиваются золотовалютные резервы (но уже даже либералы задают вопрос, надо ли нам это в таком объеме и почему мы при таком дефиците валюты, денежных средств замораживаем добровольно имеющиеся у нас резервы)".

"С другой стороны, есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. 3 из 5 важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются (пока), - продолжил Александр Лукашенко. - Валовой внутренний продукт увеличился меньше чем на 2 % за 8 месяцев".

Беларусь завершает реализацию шестой пятилетней программы

Президент акцентно пройдется по всем сферам. АПК: убрали неплохой урожай, но глобально по темпам роста к прошлогодним результатам не приблизились. В промышленности ухудшение динамики работы. Как-то не задалось, начиная с I квартала. По экспорту товаров недополучили минимум 650 млн долларов. Продукция остается на складах. Как следствие - отрицательное сальдо внешней торговли.

А. Лукашенко о работе "мобилизационной экономики"

Говоря об ожидаемых результатах нынешнего совещания, Президент подчеркнул: "Главное - я хочу увидеть, каким образом мы в принципе организовали работу так называемой мобилизационной экономики (в СМИ часто звучит этот термин и правильно звучит). Причем на конкретных примерах, без воды и общих рассуждений об "управляемом охлаждении российского рынка" как о главной причине наших трудностей".

Например, за развитием экспорта (который, к слову, пока проседает) в правительстве закреплены вице-премьеры с конкретными фамилиями. "Как с них и министра иностранных дел спрашивает премьер-министр, правительство и его Президиум?" - спросил Александр Лукашенко.

Следующий уровень ответственных лиц в работе над наращиванием экспорта - отраслевые министры и послы Беларуси в ключевых странах, которых Президент постоянно ориентирует только на торговлю и инвестпроекты. А далее директора предприятий и их маркетинговые службы.

"Повторяю: четкая вертикаль и система. Есть она или нет? Есть. Работает? - обратился Президент к участникам совещания. - Плюс оцифровка заданий и контроль".

Александр Лукашенко подчеркнул, что тяжело рассуждать о макроматериях в нынешней ситуации, когда "за одним забором уже полыхает война, за другим - к ней летят на всех парах". "Ну, а вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете. Посоветую вам, вылезайте, пока не поздно, из своих теплых кресел, автомобилей и начинайте смотреть дальше, значительно дальше, чем наш традиционный российский рынок", - сказал глава государства.

Президент о прогнозе на 2026: нужен реалистичный, но напряженный сценарий

Конечно, ситуация в нашей экономике завязана на огромное количество внешних факторов. В том числе - как обстоят дела у наших ближайших партнеров, в частности, в России. Работаем в условиях беспрецедентного давления и санкций. Но, как известно, Президент требует работать так, как будто этих факторов нет.

Лукашенко: Нужны подробные товарные планы: что, сколько производим и продаем

Повторяю, до конца года еще целый квартал. И прекратите стенания, что правительство новое у нас (какое новое?) и работает якобы неполный год, поэтому, вроде бы, это не ваши промахи и косяки, - обратил внимание Александр Лукашенко. - Это просто несолидно в нынешней обстановке, не по-мужски".

"В отношении прогнозных показателей на 2026 год: нужен реалистичный, но напряженный сценарий", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко не исключает того, что кто-то может предложить темпы выше оценочного роста в 2,8 %. "Кто-то предложит 3-3,5 % - пожалуйста. Где, за счет чего и как сам впряжется в повышение этой динамики. Если кто-то ниже, пусть объяснит, как это будет воспринято нашим обществом, как будет жить Беларусь. А не просто встать и сказать: "Сейчас мало планируем, надо больше". За счет чего?" - обозначил подход глава государства.

Он попросил доложить, что конкретно бралось за основу роста экономики, который правительство оценивает на уровне 102,8 %.

Он констатировал, что российская экономика сжимается, вообще не учитывать эту ситуацию нельзя, ведь около 67 % экспорта и 56 % импорта приходится на Россию. "Значит, тем более нам нужны подробные оцифрованные товарные планы (матрицы): что и в каких объемах производим, куда продаем и сколько валюты привезем в страну", - отметил глава государства.

"Перед каждым, кого определит правительство, должна лежать шпаргалка, куда он и сколько завезет тракторов, комбайнов и сливочного масла", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что по итогам года необходимо видеть и иметь возможность оценить результат этой работы, включая высших должностных лиц.

Из-за ситуации с топливом в России и у нас заговорили об очередях. Хотя еще за пару недель до белорусы возмущались в TikTok об этом, но в другом ключе. Мол, на Белоруснефти водители, которые приезжают только заправиться, стоят в долгих очередях из-за любителей "взять кофе и хот-дог". А обслуживает один и тот же оператор АЗС.

Лукашенко поручил навести железный порядок на АЗС

Белоруснефть оперативно отреагировала на ситуацию. Опубликовали рекомендации, как ускориться и не задерживать других водителей. Но некоторым они показались неубедительными. Люди записывают видео и просят Президента разобраться.

Вместе с тем Александру Лукашенко поступает информация, что люди жалуются на очереди: "Уже некоторые (читаю): "Вы знаете, очереди большие на АЗС".

Президент рассказал, что сначала задался вопросом, в чем причина такой ситуации, неужели правительство не выполняет поручение о том, чтобы внутренний рынок в достаточном объеме обеспечивался топливом. Однако, как оказалось, вопрос был в том, что кроме заправки автомобилей посетители АЗС пользуются услугами кафе. "Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что в свое время люди буквально требовали, чтобы на каждой заправке были сопутствующие товары и возможность, например, попить кофе.

"Машину поставили. - "Президент, приди, наведи порядок". Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение: на каждой заправке должны быть сопутствующие товары и кофеек. - "Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят…" - отметил он.

Много будет сказано о работе на наших традиционных и новых рынках. Президент напоминает, что любые экономические планы должны синхронизироваться с бюджетными. Тем более что в будущем году начинают работать новые государственные программы.

Александр Лукашенко обозначил принципиальные вопросы в связи с предложенным дефицитным бюджетом на 2026 год.

"Насколько увязаны и сбалансированы между собой экономические планы с бюджетными? Из материалов следует, что Минфином разработан пусть и не критичный, но дефицитный бюджет. А нам предстоят серьезные выплаты по госдолгу (2026 год - один из пиковых периодов). Есть для них источники покрытия? Будут при этом полноценно и в срок выполнены все социальные обязательства?" - спросил глава государства.

Он также отметил, что в следующем году начинают работать новые государственные программы. Правительство уже сформировало их перечень, который будет рассмотрен отдельно. "Большинство - социально-экономической направленности и финансируются из бюджетов. Но что в основе этих программ? Как определялась потребность в ресурсах? Это должны быть реальные, применимые на практике планы под конкретный и эффективный результат", - подчеркнул белорусский лидер.

Новое налоговое законодательство

С нового года в Беларуси ожидаются изменения в Налоговом кодексе. Помимо льгот, поддержки добросовестных плательщиков и ужесточения мер для нарушителей обсуждается и повышение подоходного налога. Но не для всех.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

"Есть такой стандартный подход, называется "прогрессивное налогообложение". Чем больше уровень дохода, тем большую предлагается заплатить ставку. Это вообще стандартная ситуация в европейских странах для налоговых систем. У нас уже частично реализована эта система. С 2024 года повысили ставку подоходного налога. Ставка 25 % в Беларуси применяется для доходов свыше 200 тыс. рублей. Мы уже получили первые итоги этой работы. Абсолютного большинства граждан, которые получают доходы в виде заработной платы прежде всего, а также другие доходы, это не касается. Если мы возьмем наше трудоспособное население (это более 4 млн человек), то повышенная ставка коснулась чуть менее 8 тыс. человек".

По словам министра, сейчас возник вопрос, чтобы рассмотреть и ввести третью ставку для еще более обеспеченных граждан. "На сегодняшний день, по нашим подсчетам, это порядка тысячи человек. Повторюсь, это абсолютно не касается большинства граждан", - заверил Дмитрий Кийко.

Новая программа социально-экономического развития Беларуси до 2030 года

Правительство разработало и новую программу социально-экономического развития до 30 года. Ее Президент поручил доработать. Глава Нацбанка возглавил рабочую группу. Корректировки были по конкретике. Вопрос целесообразности некоторых проектов - это сэкономленные деньги, которые можно направить туда, где реально нужнее.

Президент о рачительном использовании средств

"При этом я хочу заметить, премьер-министр, я уверен, это исполнит - ему поручено ни в коем случае не заниматься строительством и созданием того, без чего сегодня и завтра, возможно, можем обойтись. Смотрю, эти офисы, дворцы на местах. Еще там чего-то. Надо строить - и в программу (включают. - Прим. ред.)", - обратил внимание глава государства.

По словам Александра Лукашенко, есть иные направления, на которые стоит приоритетно направить средства. Например, на строительство современных комплексов в сельском хозяйстве для содержания крупного рогатого скота.

"Хватит уже этих дворцов и культурных объектов. Важнее, наверное, людям построить жилье. Не надо разбрасываться деньгами, которых у вас нет. Объективно надо ситуацию оценивать и прекратить строительство всяких музеев, домов отдыха и прочего. Эти надо задействовать, - отметил Президент. - Вот один музей построим - там и государство, и благотворительность. Все вместе. И достаточно этого одного музея (речь о строительстве в Минске нового здания Национального исторического музея. - Прим. ред.). Достаточно! Люди приедут, будут смотреть, потому что на местах их уже океан. То же самое и по другим объектам".

Денежно-кредитная политика

Отдельно разговор шел о денежно-кредитной политике. Недавно глава государства собирал большое совещание с аппаратом Нацбанка и руководителями банков. Президент также поручил бывшему премьеру плотно работать в связке с нынешним и докладывать о своем видении развития событий в экономике.

Президент ждет от Нацбанка понятного плана действий, полностью увязанного с параметрами роста экономики.

"Что касается денежно-кредитной политики. Роман Александрович (руководитель Нацбанка Роман Головченко. - Прим. ред.), хочу сразу предупредить: жду от Национального банка понятного плана действий, полностью увязанного с параметрами роста экономики", - сказал Президент.

Глава государства напомнил, что, работая на посту премьер-министра, нынешний глава Нацбанка Роман Головченко говорил о необходимости большего участия Нацбанка в работе экономики. "Вы туда направлены не для отдыха, и не потому, что плохо работали. Я Вам уже об этом говорил. А потому, что Вы, как никто другой, понимаете, что такое Национальный банк для экономики", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поинтересовался, что нового руководство Нацбанка предлагает для поддержки экспортеров, какова стратегия управления золотовалютными резервами, на что идут дополнительные доходы.

Что касается роста ЗВР, Александр Лукашенко отметил, что это положительный факт, но есть в связи с этим и другой момент: "То, что валюты больше появляется, это хорошо. Но валюта должна работать".

Два экономических приоритета на пятилетку: инвестиции и инновации

В новой программе акцент на инвестиции. В приоритете строительство жилья, в том числе арендного, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.

Головченко: Чтобы выполнить основные задачи в экономике на 2026 год, придется серьезно попотеть

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Есть у нас два таких вопроса, над которыми надо очень серьезно работать. То есть, во-первых, надо повышать наукоемкость продукции. Простыми словами говоря, все должны больше инвестировать в инновации - от государства до небольших фирм. Потому что мы иногда под инновациями понимаем только бюджетное финансирование соответствующих государственных программ. Оно достаточно большое, но все должны быть инновационно активными. Поэтому, если мы хотим не быть постоянно по классификации догоняющей экономикой, нам надо серьезно повышать инновационность собственной продукции. Для этого нам надо повышать затраты на исследования и разработки, в том числе в коммерческих предприятиях. Это вот одна часть этой дилеммы".

Вторая часть дилеммы, по словам председателя правления Нацбанка, - это в целом инвестиции в коммерческий сектор, которые будут давать больший объем добавленной стоимости, чем мы имеем сейчас. "Поэтому вот это один из таких ключевых и принципиальных моментов для роста и развития нашей страны как в следующую пятилетку, так и все последующие пятилетки тоже", - отметил Роман Головченко.

О чем постоянно говорит глава государства: работу экономики обычные люди оценивают просто - глядя на ценники в магазинах. Тот самый маркер - разнообразие товаров по доступным ценам. Работаем по формуле справедливости, чтобы потом возмущения не разлетались по соцсетям из серии "дойдет до Лукашенко".

Лукашенко: Людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен

"Важнейший вопрос - контроль инфляции. Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен!" - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что недавно "допрашивал" первого вице-премьера Николая Снопкова в том числе по вопросам ценообразования. "Вы мне докладывали. Вы за это несете персональную ответственность. Мы еще поговорим на эту тему. Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нужно справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое", - напомнил Президент.

Лукашенко устроил допрос губернаторам по текущей ситуации в АПК и не только

Президент процитировал "Прозаседавшихся" Маяковского, таким образом мотивируя к конкретным решениям без затягивания. Отсидеться уж точно не получится. Допрос с пристрастием коснулся всех губернаторов.

Председателю Гродненского облисполкома Юрию Караеву пришлось отвечать на ряд критических вопросов и замечаний главы государства, в том числе по поводу еще не завершенной уборки свеклы и кукурузы. Последняя еще остается на полях в отдельных регионах, и качество зерна постепенно теряется. Его нужно как можно быстрее собирать и, например, заготавливать в плющеном виде. Так оно хорошо хранится и подходит для животноводства - кормления скота. Тем более что оборудования, машин для плющения зерна и заготовки такого корма в стране достаточно.

Опора на реальную ситуацию. Многое зависит и от вклада локальных руководителей - каждого на своем рабочем месте. Чтобы "черные лебеди" не частили в Беларусь.

Турчин: Важно найти взвешенный подход, чтобы обеспечить рост экономики и не допустить дисбаланса

"Очень важно найти сбалансированный подход, чтобы, с одной стороны, обеспечить рост экономики. С другой стороны, чтобы не допускать дисбаланса в экономике, чтобы все показатели были между собой взаимоувязаны. Самый главный результат - это дальнейшее повышение уровня жизни наших граждан. Те цифры и показатели, которые мы предложили на рассмотрение и утверждение для Президента нашей страны, являются весьма напряженными. И надо будет приложить максимум усилий для того, чтобы эти показатели выполнить, потому что мы тоже прекрасно понимаем, что значительную часть роста нашего ВВП обеспечивает экспорт. И сегодня это одна из, наверное, первоочередных задач. Эта задача будет персонифицирована для каждого, не только чиновника, для каждого руководителя предприятия, для каждого руководителя загранучреждения. Мы должны четко и ясно понимать, в рынках каких стран, что и в каких объемах мы должны обязательно в следующем году продать", - отметил премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Лукашенко планирует совещание по экономике с аппаратом правительства и другими специалистами