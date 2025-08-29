Лукашенко о ШОС: Для Беларуси очень важно и почетно быть в такой семье

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f24c9f7-d65a-434c-a8e6-922911fc5c79/conversions/907634f7-d553-49c9-8495-6fc340ffeb3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f24c9f7-d65a-434c-a8e6-922911fc5c79/conversions/907634f7-d553-49c9-8495-6fc340ffeb3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f24c9f7-d65a-434c-a8e6-922911fc5c79/conversions/907634f7-d553-49c9-8495-6fc340ffeb3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f24c9f7-d65a-434c-a8e6-922911fc5c79/conversions/907634f7-d553-49c9-8495-6fc340ffeb3e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В интервью Медиакорпорации Китая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что для Беларуси очень важно и почетно быть в такой семье, как Шанхайская организация сотрудничества, пишет БЕЛТА.

Журналист поинтересовалась у Президента, как он оценивает членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества. Речь зашла и про саммит ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине. Александр Лукашенко обратил внимание, что на заседании планируется участие более 20 глав государств.

"Это очень важно для нас - как вы сказали, быть в этой семье, - заявил глава государства. - Это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их Президент находится в этой солидной семье".

По словам Александра Лукашенко, членами ШОС являются государства, которые сегодня во многом определяют развитие планеты. Своего рода ядром являются такие мощные страны, как Россия, Китай и Индия, вокруг которых собрались другие развитые и продвинутые страны. У государств - членов ШОС достаточно технологий и рабочей силы, добавил Президент.