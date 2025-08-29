3.69 BYN
Лукашенко о ШОС: Для Беларуси очень важно и почетно быть в такой семье
В интервью Медиакорпорации Китая Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что для Беларуси очень важно и почетно быть в такой семье, как Шанхайская организация сотрудничества, пишет БЕЛТА.
Журналист поинтересовалась у Президента, как он оценивает членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества. Речь зашла и про саммит ШОС, который пройдет в китайском Тяньцзине. Александр Лукашенко обратил внимание, что на заседании планируется участие более 20 глав государств.
"Это очень важно для нас - как вы сказали, быть в этой семье, - заявил глава государства. - Это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их Президент находится в этой солидной семье".
По словам Александра Лукашенко, членами ШОС являются государства, которые сегодня во многом определяют развитие планеты. Своего рода ядром являются такие мощные страны, как Россия, Китай и Индия, вокруг которых собрались другие развитые и продвинутые страны. У государств - членов ШОС достаточно технологий и рабочей силы, добавил Президент.
"У нас есть сильная валюта, юань, на который сегодня ориентируются очень многие страны, и мы в том числе. У нас уже расчетов в юанях больше, чем в долларах. Это связано и с теми санкциями, которые ввели бездумно Соединенные Штаты Америки. Рупия, российский рубль в том числе - это сильные валюты. Поэтому и в финансовом отношении мы имеем определенную мощь. Экономически, политически - без стран ШОС не может быть решен ни один из вопросов", - уверен глава государства.