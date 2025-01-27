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Лукашенко о ШОС: Мы будем работать на то, чтобы организация развивалась и укреплялась

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Беларусь будет работать на то, чтобы Шанхайская организация сотрудничества развивалась и укреплялась. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 января на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым, возглавляющим миссию ШОС по наблюдению за выборами главы белорусского государства, сообщает БЕЛТА.

"Нашу позицию в Шанхайской организации сотрудничества вы прекрасно понимаете: мы будем всячески работать на то, чтобы организация не только развивалась, но и укреплялась. Для нас это очень важно. Мы видим ШОС как организацию, которая в будущем точно будет серьезным центром притяжения, можно сказать, центром силы", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко провел встречу с генсеком Шанхайской организации сотрудничества

По словам главы государства, в Беларуси гордятся тем, что страна стала полноправным членом ШОС.

"Словом, спасибо большое вам и вашим коллегам. Передайте мою благодарность за ту работу, которую вы провели в ходе президентских выборов", - добавил Александр Лукашенко.

ШОСАлександр Лукашенко