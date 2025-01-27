Лукашенко провел встречу с генсеком Шанхайской организации сотрудничества

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым, возглавляющим миссию ШОС по наблюдению за выборами главы белорусского государства, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко прежде всего выразил благодарность за организацию работы миссии ШОС на президентских выборах в Беларуси, подчеркнув опыт и профессионализм наблюдателей.
"Вы совсем "молодой" по должности (с 1 января начали работу в качестве генсека), но на выборах у нас Вы уже во второй раз. Поэтому уже опыт есть. Вы, как в народе говорят, притерлись, знаете, где могут быть какие-то недостатки, недочеты. Знаю, очень активно Вы и Ваши коллеги вели работу здесь, ознакомились с выборами. Поскольку опыт есть, можете нам и подсказать кое-что. Вы доброжелательные люди, наши друзья, поэтому мы прислушиваемся к вашему мнению. И знаю, что Вы не придерживались каких-то заранее обозначенных интересов. Мы вам за это благодарны", - сказал Президент.