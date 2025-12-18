Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко о системной работе по формированию общих отраслевых рынков с Россией

Флаги России и Беларуси

Правительству и парламенту следует уделить особое внимание системной работе с россиянами по формированию общих отраслевых рынков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Послании белорусскому народу и парламенту, пишет БЕЛТА.

"Считаю, что правительству и парламенту следует уделить особое внимание системной работе с россиянами по формированию общих отраслевых рынков. Мы не иностранцы для России, и они не чужие для нас", - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.

Разделы:

Президент

Теги:

ВНСАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси