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Лукашенко о совместных белорусско-российских учениях: Учения носят оборонительный характер
Беларусь и Россия, планируя проведение предстоящих совместных учений, которые пройдут в том числе на территории Беларуси, ни на кого нападать не собираются. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщила БЕЛТА.
"Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что наши учения носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учений. С Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным) мы обсуждали этот вопрос", - сказал глава государства.
"Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов", - добавил Александр Лукашенко.