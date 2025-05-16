Лукашенко о совместных белорусско-российских учениях: Учения носят оборонительный характер

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Беларусь и Россия, планируя проведение предстоящих совместных учений, которые пройдут в том числе на территории Беларуси, ни на кого нападать не собираются. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщила БЕЛТА.

"Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что наши учения носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учений. С Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным) мы обсуждали этот вопрос", - сказал глава государства.