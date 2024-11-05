Лукашенко обозначил главные стратегические направления развития Союзного государства

"Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся уже не первый год. Считаю, что задача номер один - реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на нашем союзном пространстве. Нам пока не удалось выйти на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры и различных вызовов", - обратил внимание глава государства.