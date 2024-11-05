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Лукашенко обозначил главные стратегические направления развития Союзного государства
Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 декабря на заседании Высшего государственного совета Союзного государства обозначил несколько стратегических направлений дальнейшего развития интеграционного объединения.
"Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся уже не первый год. Считаю, что задача номер один - реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на нашем союзном пространстве. Нам пока не удалось выйти на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры и различных вызовов", - обратил внимание глава государства.
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