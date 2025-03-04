Лукашенко обозначил важнейший вопрос для Госкомвоенпрома

Диверсификация и наращивание экспорта, в том числе в страны дальней дуги, - это важнейший вопрос для Госкомвоенпрома. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая кадровые решения по новому составу правительства, сообщает БЕЛТА.

"Для обороны и безопасности техника эта каждый день становится все нужнее. И Вам надо смелее вникать в эту сферу и управлять ею, как и той сферой, в которую Вы хорошо были погружены, - электроэнергетикой", - сказал глава государства, обращаясь к вновь назначенному вице-премьеру Виктору Каранкевичу, курирующему промсектор.

"Диверсификация, наращивание экспорта, в том числе в страны дальней дуги, - это важнейший вопрос для Госкомвоенпрома", - заявил Александр Лукашенко.

Он рассказал о планах посетить выставку беспилотных летательных аппаратов. "У себя надо активнее разворачиваться. Спрос большой. Ну а также на боеприпасы", - отметил белорусский лидер.