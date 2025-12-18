Лукашенко обратил внимание на необходимость устойчивого и прибыльного производства продуктов питания

Несмотря на рекордный урожай, в сельскохозяйственном секторе Беларуси есть немало пробелов, и их необходимо устранить буквально за ближайший год. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и парламенту, пише т БЕЛТА.

Вместе с тем, отметил белорусский лидер, пробелов в сельском хозяйстве немало. "Причина в повсеместном отсутствии технологической, производственной дисциплины, в приписках и воровстве. Печально. Это тянет целый шлейф проблем. Некачественные корма и уход за животными, болезни и падеж, бесхозяйственное отношение к дорогостоящей сельхозтехнике и так далее. Все это необходимо искоренить в нашей практике. Не в течение пятилетки, а буквально за ближайший год", - заявил Александр Лукашенко.