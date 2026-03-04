Лукашенко обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/175ec226-3dbf-4bd5-9c7b-ff533d0ebfe9/conversions/ab28e902-0604-4867-81a4-2901b49bb2de-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/175ec226-3dbf-4bd5-9c7b-ff533d0ebfe9/conversions/ab28e902-0604-4867-81a4-2901b49bb2de-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/175ec226-3dbf-4bd5-9c7b-ff533d0ebfe9/conversions/ab28e902-0604-4867-81a4-2901b49bb2de-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/175ec226-3dbf-4bd5-9c7b-ff533d0ebfe9/conversions/ab28e902-0604-4867-81a4-2901b49bb2de-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, сообщает БЕЛТА.

"Господин посол, я хочу, чтобы вы понимали, что наша сегодня встреча носит не символический характер. Мы достаточно полно информированы о том, что происходит на Ближнем Востоке, и в том числе в дружественном нам Иране. Вы знаете, что Беларусь всегда придерживалась и придерживается мира. Войны для нас неприемлемы просто генетически, потому что Беларусь, находясь в эпицентре всех войн, хорошо познала суть этих войн. Мы потеряли миллионы-миллионы людей во всех войнах, которые существовали в нашем регионе. А в основном мировые войны прокатывались на восток и обратно через нашу Беларусь", - сказал Президент.

"Поэтому вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо. Тем более что в результате этого нападения погибли ни в чем не повинные жители, и прежде всего дети. Погиб духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Вы знаете, что у меня с ним были добрые отношения. По-моему, раза три мы с ним встречались, обсуждали мировые проблемы. Это гуманист, это человек не военный, нацеленный на защиту своего народа и своего государства. Поэтому для меня абсолютно неприемлемо то, что произошло с ним, с его семьей и, еще хуже, с его женой, которая умерла от ран", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко еще раз передал соболезнования в связи с гибелью в Иране мирных жителей, детей и Али Хаменеи.

"Все, что я сказал, это понятно, видно всему мировому сообществу. Но меня настораживает тот факт, что государства Залива могут втянуться в эту войну и стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет. Поэтому мировое сообщество, и прежде всего крупные государства, а еще прежде всего - Израиль и США, должны осознать, что этот конфликт может вылиться в непредсказуемые события", - подчеркнул Александр Лукашенко.