Лукашенко: Обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно!

23 октября Президент Беларуси провел совещание с руководителями правительства. На повестке - важнейшие для страны вопросы: развитие Белорусской железной дороги, подготовка кадров, поддержка молодежи и качество школьного питания. Словом, везде нужно навести порядок! Это в том числе реакция главы государства на обсуждения в обществе. По каждой предлагаемой инициативе у Александра Лукашенко были вопросы: от целесообразности новшеств и ключевого - где на это брать финансирование? Это касается и претендующих на "легкие" деньги: необоснованную поддержку и льготы. Государство подставит плечо, но только тем, кто в этом действительно нуждается.

В последнее время правительство в полном составе часто бывает во Дворце Независимости. Буквально недавно обсуждали прогнозные документы: бюджет, программу социально-экономического развития. И вот на повестке еще ряд важнейших вопросов. Как всегда, Президенту важно послушать разные точки зрения, чтобы принять наиболее выверенные и рабочие решения.

Лукашенко: Важно посоветоваться и получить дополнительную информацию от инициаторов документов

"Перед тем как принимать важнейшие решения или решения, которые вызывают особое звучание в нашем обществе, мы встречаемся с вами для того, чтобы посоветоваться. И для меня важно, принимая решения, получить дополнительную информацию от инициаторов тех или иных вопросов", - отметил Президент.

Развитие Белорусской железной дороги

Один из первых вопросов - развитие Белорусской железной дороги. Отрасль важнейшая для всей страны. Ежегодно железнодорожным транспортом перевозятся десятки миллионов тонн грузов. Для пассажиров это быстрый, комфортный и недорогой способ передвижения. Президент ориентирует на то, чтобы не было перекосов: развивать нужно и социальное, и коммерческое направления.

Лукашенко: Нужно развивать как социальное, так и коммерческое направление БелЖД

"Из-за санкций, а также ситуации в Украине, где несколько белорусских товарных составов буквально по-пиратски были захвачены и удерживаются, грузопотоки пришлось кардинально трансформировать, искать новую логистику и в целом мобилизоваться. Хоть доходы и просели, но в целом перевозочная деятельность БЖД остается прибыльной", - сказал Александр Лукашекно.

БелЖД взяла кредиты на покупку подвижного состава и реализацию инфраструктурных проектов

Перевозки - дело прибыльное. Но взятые кредиты на покупку нового подвижного состава и инфраструктурные проекты пошатнули финансовое положение БелЖД. Отдавать деньги нужно в ближайшие годы, да еще и "фон" не очень: прогремели коррупционные дела - задержаны некоторые руководящие работники и топ-менеджеров. Репутация подпорчена, и по факту снова пришли за помощью.

Лукашенко - чиновникам: Прекратите ходить сюда за деньгами

"На первый взгляд, надо, наверное, помочь. Но давайте разберемся, в какой части мы будем оказывать (если будем) эту помощь. Вообще, в очередной раз публично вас предупреждаю: прекратите ходить сюда за деньгами. Прекратите. Есть трудовые коллективы, есть компетенции", - сказал Александр Лукашенко.

"Так давайте разберемся, проблемы действительно обусловлены внешними факторами (которых сегодня нет и быть не может - я вас предупреждал много лет тому назад) или это недоработки и халатное отношение к своим обязанностям руководства отрасли и БЖД? Может, это самые бедные наши люди? Беднее, чем в сельском хозяйстве или в Витебской области? Все говорят: "Нет". Тогда чего вы ко мне пришли?" - спросил глава государства.

Он отметил, что также нужно понимать, какие меры по решению проблем уже приняты правительством и какой от этих мер эффект.

"Я, когда говорю о том, что надо железную дорогу поддерживать, я вспоминаю недавние доклады правоохранительных органов. Мы там, по-моему, немало должностных лиц отправили на "посиделки". И они пришли просить деньги из бюджета или какой-то помощи (отсрочки, рассрочки), - заметил глава государства. - И еще: достаточно ли затянули пояса? Не можете - затягивайте пояса. Начнете "умирать" - тогда приходите, будем думать, что с вами делать".

Александр Лукашенко попросил доложить, все ли просчитано, обеспечат ли предлагаемые меры финансовую стабилизацию и не получится ли так, что через какое-то время вновь придут с протянутой рукой.

БелЖД попросила продлить сроки погашения по ранее взятым кредитам

На этот раз прямую финансовую поддержку БелЖД не просила. Речь идет о продлении срока погашения ранее взятых кредитов. Попросили подвинуть еще на 5 лет - до 2035 года.

БелЖД окажут помощь

Валерий Веренич, начальник ГО "Белорусская железная дорога":

"Есть определенная сумма, которую надо отдать за 5 лет. Это для нас очень тяжелая финансовая нагрузка. На 50 % уменьшается эта доля нагрузки, и эти 50 % я могу вложить в ремонт, в инфраструктуру и в развитие. Потому что, вкладывая в средства в производство, мы понимаем, что мы больше можем заработать. Это накладывает определенные обязательства на коллектив железной дороги. Призвано так мобилизировать все усилия по всем направлениям, а направлений достаточное количество для того, чтобы получить в ближайшем будущем тот результат, который мы планируем, который мы прописывали и формировали свои бизнес-планы".

Еще одна народная тема - образование. А точнее, разбирались - для кого конкретно и нужна ли вообще магистратура? Был период, когда и у нас хотели, чтобы было "как на Западе" - гнались за "стандартами" Болонского процесса. Но Президент всегда категорично настаивал на собственных подходах в подготовке кадров. В первую очередь, в интересах страны и под потребности экономики. Так что в этом плане никаких изменений ждать не стоит.

Во время совещания Президент также поставил вопрос о функционировании магистратуры. Он поинтересовался, как обстоят дела с учетом ранее принятых решений.

"Несколько лет тому назад мы на эту тему с вами крупно поговорили и определились: никакого Болонского процесса, у нас нормальное образование", - сказал белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что ранее в какое-то время с подачи отдельных деятелей была популярна тема Болонского процесса, чтобы подготовить "специалистов на все руки", на которых будет спрос за пределами страны. "Я помню этот разговор. Вы что, в белорусских университетах будете готовить для зарубежья людей?" - спросил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси учится много иностранцев, которые хотели бы окончить магистратуру. "Хорошо, давайте так и поступим. Они платят деньги за все, за магистратуру. Приходите, обучайтесь в магистратуре в том числе. Сколько хотите лет. Ваши деньги, мы вас обучаем. Поезжайте куда угодно работать", - сказал Президент.

Что касается подготовки в магистратуре отечественных специалистов, напомнил Александр Лукашенко, приняли решение, что магистрантами будут те, кто впоследствии будет заниматься наукой и преподаванием.

Поручения Президента в свое время закрыли доступ в магистратуру всем желающим, особенно тем, кто хотел "корочку для галочки". Сейчас такое углубленное образование получают педагоги и научные деятели. Глава государства еще раз попросил серьезно посмотреть на программы: кого и куда готовим. Есть целевой заказ. И важно, чтобы не было дисбаланса по кадрам.

Иванец о магистратуре: подготовка должна отвечать интересам страны

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Президент еще раз подчеркнул то, что те искусственные барьеры, которые сегодня созданы для одаренных, талантливых ребят, должны быть устранены. Речь идет о том, что те ребята, которые заинтересованы заниматься научной, научно-исследовательской деятельностью, должны иметь возможность приходить в аспирантуру без окончания магистратуры. И в этой связи каждый университет и ученые советы должны видеть таких ребят и выдавать соответствующие рекомендации. Второе. Те ребята, которые хотят после окончания университета остаться на преподавательской деятельности в университетах, они тоже должны иметь такую возможность без обязательного окончания магистратуры. Поэтому глава государства еще раз сказал, надо очень серьезно подойти и взвешенно к тому, кого мы готовим, по каким программам мы готовим, но самое главное, это должно отвечать интересам нашей страны".

Лукашенко: Обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно!

Похоже, у хайповой темы заправок появится конкурент в TikTok. Сегодня на уровне Президента говорили и о питании в учреждениях образования. Александр Лукашенко этот вопрос держит на личном контроле. Докладывают разное: и о тех, кто уносит продукты в сумке, и о привередах. Хотя это тоже порой очень даже не надуманные претензии.

Александр Лукашенко напомнил, что вопрос наведения порядка в организации питания в учреждениях образования находится на его постоянном контроле. "Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно! И поручил тогда выработать нормальную систему", - сказал он.

Президент отметил, что порой трудно представить, что, как и кто готовит в школах, хотя чиновники докладывают, что все под контролем. "Да невозможно это проконтролировать", - заметил он. Именно поэтому и нужно было выстроить четкую систему в этом вопросе.

Другой важный вопрос в этой сфере - насколько востребовано предлагаемое питание со стороны самих детей. "Отходов половина, - обозначил проблему глава государства. - Это нормально? Что сделали для того, чтобы этого не было? Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, чтобы пища была не остывшей?"

Александр Лукашенко подчеркнул, что на питание детей в учреждениях образования государство тратит колоссальные деньги. И в свое время он принимал принципиальное решение в этом плане, чтобы сохранить такую возможность.

"Я помню, когда я принимал это решение. Это было в те 90-е годы, - вспомнил глава государства. - Чтобы дети не умерли с голоду, мы их должны хорошим обедом накормить в школах. Тогда было предложение вообще исключить всякую кормежку. Нет денег. Тогда мною принято было обратное решение. Детей будем кормить, потому что в подавляющем большинстве семей этих детей накормить нормально не могли. Так давайте их хотя бы обедом накормим".

Факт 750 тыс. школьников в Беларуси получают бесплатное питание

Вопрос для каждого родителя очень чувствительный: важно, чтобы ребенок вовремя был накормлен полезной и качественной едой. Государство берет на себя все обязательства. Бесплатное питание получают ученики начальной школы, ребята из многодетных семей, категории, которым оказывается дополнительная соцподдержка. Всего 750 тыс. школьников в Беларуси питаются бесплатно.

Ольга Провоторова, замначальника отдела Комитета государственного контроля Беларуси:

"Установлены многочисленные факты нарушения технологии приготовления блюд, в том числе недовложения сырья. Выявлены также случаи выноса работниками пищеблоков продуктов питания. По-прежнему отдельная часть приготовленных блюд направляется в отходы. В отдельных случаях учащиеся не съедают до 40 % приготовленных блюд. Кроме того, в ряде школ выявлены факты хранения товаров с истекшим сроком годности".

Поддержка молодежи

Президенту правительство предложило и проект указа "О поддержке молодежи". Реакция главы государства была очень эмоциональной. И речь не только про этот вопрос, а глобально.

В последнее время, глядя на президентский график, складывается впечатление, что все упирается в "дайте деньги" или "примите меры, потому что без Вас никак".

Как пример, 24 октября состоится совещание по ситуации в Витебской области. Это регион, которому постоянно оказывали беспрецедентную поддержку: давали прямые финансы, принимали управленческие решения. "Интеграционные структуры" уже стали понятием нарицательным. Президент прогнозирует: на совещании снова пойдет речь о деньгах.

"Скажу опять непопулярно то, что вы должны были сказать людям. Мы сегодня помогаем всем. Есть деньги, нет денег - всем помогаем. Завтра в Витебской области Сергеенко вместе с губернатором будут просить опять помощи. Забудьте. Предупреждаю вас о завтрашнем совещании на Витебщине. Все, что надо было, дали. И что? Еще дать? Тогда скажите, у кого забрать? Ладно, завтра мы этот вопрос обсудим в Витебске", - сказал Александр Лукашенко.

Президент о просьбах в финансировании: где деньги взять?

Президент не против поддержки той же молодежи, но все должно быть в меру и с умом - без иждивенческих настроений. Все когда-то начинали с нуля. Глава государства вспомнил свой пример. На старте не было условий и ни о какой поддержке со стороны речи вообще не шло. Просто не на кого было рассчитывать - только на себя.

Беларусь - социальное государство. Сейчас выплачивается семейный капитал за третьего ребенка, жилье и доплаты - молодым специалистам, многодетным. Предоставляется арендное жилье, чтобы закрепить кадры, особенно в регионах, сельской местности. Словом, нужно охватить/поддержать многих. Вопрос один: за чей счет?

Президент об искоренении иждивенческих настроений

"Я не к тому, чтобы не помогать молодежи. Молодежь - наше будущее, и ей надо помочь, - сказал Президент. - Но и опекать чрезмерно там, где молодежь должна работать, мы не должны. Сегодня сложная ситуация. Каждый день премьер, вице-премьер на допросе по промышленности. Давят со всех сторон. А мы сегодня говорим: мы поможем молодежи. А поможем ли мы?"

Александр Лукашенко обратил внимание, что строительство жилья для военнослужащих и многодетных семей входит в число приоритетов для государства и будет в дальнейшем оставаться вопросом номер один. И для поддержки многодетных семей сейчас уже делается немало, включая помощь при строительстве жилья и выплату семейного капитала.

Однако в части строительства жилья глава государства критически отозвался о местах размещения домов для многодетных. "Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску? - задал вопрос Александр Лукашенко. - Они должны, как все, жить по всей стране. Равномерное распределение рабочих рук, рабочей силы, как это было в советские времена".

Кроме того, за пределами крупных городов есть возможность строительства не только квартир, а домов с приусадебными участками, где можно что-то выращивать. "Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками. Мы про это забыли, начали в Минске, областных центрах строить жилье для многодетных", - заметил Александр Лукашенко.

Президент также подчеркнул, что при оказании помощи подход должен быть адресным, нельзя действовать общим чохом. "Прежде чем обеспечить человека, дом дать или квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем жилье, что это за многодетные семьи. Разбираться надо в деталях", - обратил внимание глава государства.

Что касается указа о поддержке молодежи, речь шла о том, чтобы наниматели вновь взяли на себя финансовые обязательства. Президент не поддержал. Бонусов в последнее время было достаточно.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Мы говорили о мерах, которые больше касались бы нанимателей при распределении, заключении договоров о целевом обучении. Там, где мы излишне опекать не должны, излишних мер регулирования на правовом уровне быть не должно. Сегодня мы мониторим, работаем в этом русле, продолжаем говорить о том, что эти меры должны быть системными в первую очередь".