Лукашенко: Обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно!

23 октября Президент Беларуси провел совещание с руководителями правительства. На повестке - важнейшие для страны вопросы: развитие Белорусской железной дороги, подготовка кадров, поддержка молодежи и качество школьного питания. Словом, везде нужно навести порядок! Это в том числе реакция главы государства на обсуждения в обществе. По каждой предлагаемой инициативе у Александра Лукашенко были вопросы: от целесообразности новшеств и ключевого - где на это брать финансирование? Это касается и претендующих на "легкие" деньги: необоснованную поддержку и льготы. Государство подставит плечо, но только тем, кто в этом действительно нуждается.

В последнее время правительство в полном составе часто бывает во Дворце Независимости. Буквально недавно обсуждали прогнозные документы: бюджет, программу социально-экономического развития. И вот на повестке еще ряд важнейших вопросов. Как всегда, Президенту важно послушать разные точки зрения, чтобы принять наиболее выверенные и рабочие решения.

Лукашенко: Важно посоветоваться и получить дополнительную информацию от инициаторов документов

"Перед тем как принимать важнейшие решения или решения, которые вызывают особое звучание в нашем обществе, мы встречаемся с вами для того, чтобы посоветоваться. И для меня важно, принимая решения, получить дополнительную информацию от инициаторов тех или иных вопросов", - отметил Президент.

Развитие Белорусской железной дороги

Железнодорожные составы

Один из первых вопросов - развитие Белорусской железной дороги. Отрасль важнейшая для всей страны. Ежегодно железнодорожным транспортом перевозятся десятки миллионов тонн грузов. Для пассажиров это быстрый, комфортный и недорогой способ передвижения. Президент ориентирует на то, чтобы не было перекосов: развивать нужно и социальное, и коммерческое направления.

Лукашенко: Нужно развивать как социальное, так и коммерческое направление БелЖД

"Из-за санкций, а также ситуации в Украине, где несколько белорусских товарных составов буквально по-пиратски были захвачены и удерживаются, грузопотоки пришлось кардинально трансформировать, искать новую логистику и в целом мобилизоваться. Хоть доходы и просели, но в целом перевозочная деятельность БЖД остается прибыльной", - сказал Александр Лукашекно.

БелЖД взяла кредиты на покупку подвижного состава и реализацию инфраструктурных проектов

Перевозки - дело прибыльное. Но взятые кредиты на покупку нового подвижного состава и инфраструктурные проекты пошатнули финансовое положение БелЖД. Отдавать деньги нужно в ближайшие годы, да еще и "фон" не очень: прогремели коррупционные дела - задержаны некоторые руководящие работники и топ-менеджеров. Репутация подпорчена, и по факту снова пришли за помощью.

Лукашенко - чиновникам: Прекратите ходить сюда за деньгами

"На первый взгляд, надо, наверное, помочь. Но давайте разберемся, в какой части мы будем оказывать (если будем) эту помощь. Вообще, в очередной раз публично вас предупреждаю: прекратите ходить сюда за деньгами. Прекратите. Есть трудовые коллективы, есть компетенции", - сказал Александр Лукашенко.

"Так давайте разберемся, проблемы действительно обусловлены внешними факторами (которых сегодня нет и быть не может - я вас предупреждал много лет тому назад) или это недоработки и халатное отношение к своим обязанностям руководства отрасли и БЖД? Может, это самые бедные наши люди? Беднее, чем в сельском хозяйстве или в Витебской области? Все говорят: "Нет". Тогда чего вы ко мне пришли?" - спросил глава государства.

Он отметил, что также нужно понимать, какие меры по решению проблем уже приняты правительством и какой от этих мер эффект.

"Я, когда говорю о том, что надо железную дорогу поддерживать, я вспоминаю недавние доклады правоохранительных органов. Мы там, по-моему, немало должностных лиц отправили на "посиделки". И они пришли просить деньги из бюджета или какой-то помощи (отсрочки, рассрочки), - заметил глава государства. - И еще: достаточно ли затянули пояса? Не можете - затягивайте пояса. Начнете "умирать" - тогда приходите, будем думать, что с вами делать".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко попросил доложить, все ли просчитано, обеспечат ли предлагаемые меры финансовую стабилизацию и не получится ли так, что через какое-то время вновь придут с протянутой рукой.

БелЖД попросила продлить сроки погашения по ранее взятым кредитам

На этот раз прямую финансовую поддержку БелЖД не просила. Речь идет о продлении срока погашения ранее взятых кредитов. Попросили подвинуть еще на 5 лет - до 2035 года.

БелЖД окажут помощь

Валерий Веренич, начальник ГО "Белорусская железная дорога":

"Есть определенная сумма, которую надо отдать за 5 лет. Это для нас очень тяжелая финансовая нагрузка. На 50 % уменьшается эта доля нагрузки, и эти 50 % я могу вложить в ремонт, в инфраструктуру и в развитие. Потому что, вкладывая в средства в производство, мы понимаем, что мы больше можем заработать. Это накладывает определенные обязательства на коллектив железной дороги. Призвано так мобилизировать все усилия по всем направлениям, а направлений достаточное количество для того, чтобы получить в ближайшем будущем тот результат, который мы планируем, который мы прописывали и формировали свои бизнес-планы".

Еще одна народная тема - образование. А точнее, разбирались - для кого конкретно и нужна ли вообще магистратура? Был период, когда и у нас хотели, чтобы было "как на Западе" - гнались за "стандартами" Болонского процесса. Но Президент всегда категорично настаивал на собственных подходах в подготовке кадров. В первую очередь, в интересах страны и под потребности экономики. Так что в этом плане никаких изменений ждать не стоит.

Во время совещания Президент также поставил вопрос о функционировании магистратуры. Он поинтересовался, как обстоят дела с учетом ранее принятых решений.

"Несколько лет тому назад мы на эту тему с вами крупно поговорили и определились: никакого Болонского процесса, у нас нормальное образование", - сказал белорусский лидер.

Глава государства напомнил, что ранее в какое-то время с подачи отдельных деятелей была популярна тема Болонского процесса, чтобы подготовить "специалистов на все руки", на которых будет спрос за пределами страны. "Я помню этот разговор. Вы что, в белорусских университетах будете готовить для зарубежья людей?" - спросил он.

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси учится много иностранцев, которые хотели бы окончить магистратуру. "Хорошо, давайте так и поступим. Они платят деньги за все, за магистратуру. Приходите, обучайтесь в магистратуре в том числе. Сколько хотите лет. Ваши деньги, мы вас обучаем. Поезжайте куда угодно работать", - сказал Президент.

Что касается подготовки в магистратуре отечественных специалистов, напомнил Александр Лукашенко, приняли решение, что магистрантами будут те, кто впоследствии будет заниматься наукой и преподаванием.

Поручения Президента в свое время закрыли доступ в магистратуру всем желающим, особенно тем, кто хотел "корочку для галочки". Сейчас такое углубленное образование получают педагоги и научные деятели. Глава государства еще раз попросил серьезно посмотреть на программы: кого и куда готовим. Есть целевой заказ. И важно, чтобы не было дисбаланса по кадрам.

Иванец о магистратуре: подготовка должна отвечать интересам страны

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Президент еще раз подчеркнул то, что те искусственные барьеры, которые сегодня созданы для одаренных, талантливых ребят, должны быть устранены. Речь идет о том, что те ребята, которые заинтересованы заниматься научной, научно-исследовательской деятельностью, должны иметь возможность приходить в аспирантуру без окончания магистратуры. И в этой связи каждый университет и ученые советы должны видеть таких ребят и выдавать соответствующие рекомендации. Второе. Те ребята, которые хотят после окончания университета остаться на преподавательской деятельности в университетах, они тоже должны иметь такую возможность без обязательного окончания магистратуры. Поэтому глава государства еще раз сказал, надо очень серьезно подойти и взвешенно к тому, кого мы готовим, по каким программам мы готовим, но самое главное, это должно отвечать интересам нашей страны".

Лукашенко: Обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно!

Похоже, у хайповой темы заправок появится конкурент в TikTok. Сегодня на уровне Президента говорили и о питании в учреждениях образования. Александр Лукашенко этот вопрос держит на личном контроле. Докладывают разное: и о тех, кто уносит продукты в сумке, и о привередах. Хотя это тоже порой очень даже не надуманные претензии.

Александр Лукашенко напомнил, что вопрос наведения порядка в организации питания в учреждениях образования находится на его постоянном контроле. "Я вас неоднократно предупреждал: обворовывать детей, травить их некачественной едой - преступно! И поручил тогда выработать нормальную систему", - сказал он.

Еда в тарелке

Президент отметил, что порой трудно представить, что, как и кто готовит в школах, хотя чиновники докладывают, что все под контролем. "Да невозможно это проконтролировать", - заметил он. Именно поэтому и нужно было выстроить четкую систему в этом вопросе.

Другой важный вопрос в этой сфере - насколько востребовано предлагаемое питание со стороны самих детей. "Отходов половина, - обозначил проблему глава государства. - Это нормально? Что сделали для того, чтобы этого не было? Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, чтобы пища была не остывшей?"

Александр Лукашенко подчеркнул, что на питание детей в учреждениях образования государство тратит колоссальные деньги. И в свое время он принимал принципиальное решение в этом плане, чтобы сохранить такую возможность.

"Я помню, когда я принимал это решение. Это было в те 90-е годы, - вспомнил глава государства. - Чтобы дети не умерли с голоду, мы их должны хорошим обедом накормить в школах. Тогда было предложение вообще исключить всякую кормежку. Нет денег. Тогда мною принято было обратное решение. Детей будем кормить, потому что в подавляющем большинстве семей этих детей накормить нормально не могли. Так давайте их хотя бы обедом накормим".

750 тыс. школьников в Беларуси получают бесплатное питание

Вопрос для каждого родителя очень чувствительный: важно, чтобы ребенок вовремя был накормлен полезной и качественной едой. Государство берет на себя все обязательства. Бесплатное питание получают ученики начальной школы, ребята из многодетных семей, категории, которым оказывается дополнительная соцподдержка. Всего 750 тыс. школьников в Беларуси питаются бесплатно.

Ольга Провоторова, замначальника отдела Комитета государственного контроля Беларуси:

"Установлены многочисленные факты нарушения технологии приготовления блюд, в том числе недовложения сырья. Выявлены также случаи выноса работниками пищеблоков продуктов питания. По-прежнему отдельная часть приготовленных блюд направляется в отходы. В отдельных случаях учащиеся не съедают до 40 % приготовленных блюд. Кроме того, в ряде школ выявлены факты хранения товаров с истекшим сроком годности".

Поддержка молодежи

Президенту правительство предложило и проект указа "О поддержке молодежи". Реакция главы государства была очень эмоциональной. И речь не только про этот вопрос, а глобально.

Александр Лукашенко

В последнее время, глядя на президентский график, складывается впечатление, что все упирается в "дайте деньги" или "примите меры, потому что без Вас никак".

Как пример, 24 октября состоится совещание по ситуации в Витебской области. Это регион, которому постоянно оказывали беспрецедентную поддержку: давали прямые финансы, принимали управленческие решения. "Интеграционные структуры" уже стали понятием нарицательным. Президент прогнозирует: на совещании снова пойдет речь о деньгах.

"Скажу опять непопулярно то, что вы должны были сказать людям. Мы сегодня помогаем всем. Есть деньги, нет денег - всем помогаем. Завтра в Витебской области Сергеенко вместе с губернатором будут просить опять помощи. Забудьте. Предупреждаю вас о завтрашнем совещании на Витебщине. Все, что надо было, дали. И что? Еще дать? Тогда скажите, у кого забрать? Ладно, завтра мы этот вопрос обсудим в Витебске", - сказал Александр Лукашенко.

Президент о просьбах в финансировании: где деньги взять?

Президент не против поддержки той же молодежи, но все должно быть в меру и с умом - без иждивенческих настроений. Все когда-то начинали с нуля. Глава государства вспомнил свой пример. На старте не было условий и ни о какой поддержке со стороны речи вообще не шло. Просто не на кого было рассчитывать - только на себя.

Беларусь - социальное государство. Сейчас выплачивается семейный капитал за третьего ребенка, жилье и доплаты - молодым специалистам, многодетным. Предоставляется арендное жилье, чтобы закрепить кадры, особенно в регионах, сельской местности. Словом, нужно охватить/поддержать многих. Вопрос один: за чей счет?

Президент об искоренении иждивенческих настроений

"Я не к тому, чтобы не помогать молодежи. Молодежь - наше будущее, и ей надо помочь, - сказал Президент. - Но и опекать чрезмерно там, где молодежь должна работать, мы не должны. Сегодня сложная ситуация. Каждый день премьер, вице-премьер на допросе по промышленности. Давят со всех сторон. А мы сегодня говорим: мы поможем молодежи. А поможем ли мы?"

Александр Лукашенко обратил внимание, что строительство жилья для военнослужащих и многодетных семей входит в число приоритетов для государства и будет в дальнейшем оставаться вопросом номер один. И для поддержки многодетных семей сейчас уже делается немало, включая помощь при строительстве жилья и выплату семейного капитала.

Однако в части строительства жилья глава государства критически отозвался о местах размещения домов для многодетных. "Мы начали строить жилье в Минске, в удобных местах, стягивая рабочую силу в города. Что мы делаем? Мы зачем многодетные семьи стягиваем к Минску? - задал вопрос Александр Лукашенко. - Они должны, как все, жить по всей стране. Равномерное распределение рабочих рук, рабочей силы, как это было в советские времена".

Кроме того, за пределами крупных городов есть возможность строительства не только квартир, а домов с приусадебными участками, где можно что-то выращивать. "Надо копошиться в земле и что-то делать своими руками. Мы про это забыли, начали в Минске, областных центрах строить жилье для многодетных", - заметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Президент также подчеркнул, что при оказании помощи подход должен быть адресным, нельзя действовать общим чохом. "Прежде чем обеспечить человека, дом дать или квартиру, вы разберитесь, кому мы с господдержкой даем жилье, что это за многодетные семьи. Разбираться надо в деталях", - обратил внимание глава государства.

Что касается указа о поддержке молодежи, речь шла о том, чтобы наниматели вновь взяли на себя финансовые обязательства. Президент не поддержал. Бонусов в последнее время было достаточно.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Мы говорили о мерах, которые больше касались бы нанимателей при распределении, заключении договоров о целевом обучении. Там, где мы излишне опекать не должны, излишних мер регулирования на правовом уровне быть не должно. Сегодня мы мониторим, работаем в этом русле, продолжаем говорить о том, что эти меры должны быть системными в первую очередь".

Мнение главы государства сегодня звучало порой категорично. Особенно, что касается финансирования. Намеренно Александр Лукашенко обсуждает такие чувствительные/народные вопросы публично - чтобы озвучить свою позицию обществу и послушать, что думают другие руководители. А в случае необходимости - скорректировать стратегию. Разговор сегодня получился непростой. Акценты расставлены: в образовании, соцподдержке, стратегических отраслях - "вертолетных денег" ждать не стоит.

