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Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России

Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России

Глава государства Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов двух стран в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ № 404 Президент Беларуси подписал 31 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Министерство юстиции уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, а также его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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