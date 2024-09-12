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Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Глава государства Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов двух стран в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ № 404 Президент Беларуси подписал 31 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Министерство юстиции уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, а также его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
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