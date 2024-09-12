Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России

Глава государства Александр Лукашенко одобрил проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов двух стран в качестве основы для проведения переговоров. Соответствующий указ № 404 Президент Беларуси подписал 31 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.