Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией по защите граждан от преследования за рубежом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта подписал указ № 103, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Об этом сообщает БЕЛТА.