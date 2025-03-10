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Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией по защите граждан от преследования за рубежом

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Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 марта подписал указ № 103, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Россией о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции. Об этом сообщает  БЕЛТА.

Предметом данного международного договора является защита граждан, в том числе действующих или бывших должностных лиц, от необоснованного преследования третьими сторонами с учетом тенденции по политизации международных судебных органов и иных международных механизмов уголовной юстиции.

Министерству иностранных дел предоставлены полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения.

РоссияАлександр Лукашенко