Лукашенко отметил, что переработке мусора в 2025 году будет уделено особое внимание

"Очистные сооружения и большой завод по переработке отходов - это надо делать. В этой пятилетке и в этом Году благоустройства мы особое внимание этому уделим, особенно переработке мусора. У меня в голове вечно цифра Швейцарии, которая почти весь мусор перерабатывает и получает из этого ценнейшие продукты, потому что там есть все - от полиэтилена до бумаги. Нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на котором предстоит жить нам и нашим детям", - обратил внимание Александр Лукашенко.