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Лукашенко отметил, что переработке мусора в 2025 году будет уделено особое внимание
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным углубить переработку отходов. Об этом глава государства сказал 10 января во время посещения новой насосной станции "Щомыслица", сообщает БЕЛТА.
"Очистные сооружения и большой завод по переработке отходов - это надо делать. В этой пятилетке и в этом Году благоустройства мы особое внимание этому уделим, особенно переработке мусора. У меня в голове вечно цифра Швейцарии, которая почти весь мусор перерабатывает и получает из этого ценнейшие продукты, потому что там есть все - от полиэтилена до бумаги. Нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на котором предстоит жить нам и нашим детям", - обратил внимание Александр Лукашенко.
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