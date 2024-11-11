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Лукашенко отметил, что переработке мусора в 2025 году будет уделено особое внимание

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным углубить переработку отходов. Об этом глава государства сказал 10 января во время посещения новой насосной станции "Щомыслица", сообщает БЕЛТА.

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"Очистные сооружения и большой завод по переработке отходов - это надо делать. В этой пятилетке и в этом Году благоустройства мы особое внимание этому уделим, особенно переработке мусора. У меня в голове вечно цифра Швейцарии, которая почти весь мусор перерабатывает и получает из этого ценнейшие продукты, потому что там есть все - от полиэтилена до бумаги. Нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на котором предстоит жить нам и нашим детям", - обратил внимание Александр Лукашенко.

переработка мусораАлександр Лукашенко

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