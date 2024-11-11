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Лукашенко об обеспечении Минска артезианской водой: Это величайший подвиг нашего поколения

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Обеспечить Минск чистейшей водой - это величайший подвиг нашего поколения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал 10 января во время открытия новой насосной станции "Щомыслица", сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодня очень много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве атомных станций. Но, по его словам, перевод городов на водоснабжение из артезианских источников сравним с этими масштабными проектами.

10 января Минск полностью переведут на артезианскую воду

"Говорят, у нас нет полезных ископаемых. Самое большое полезное ископаемое у нас - чистая вода. Обеспечить мегаполис почти в два миллиона человек абсолютно артезианской водой - это величайший подвиг нашего поколения", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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