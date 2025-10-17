Лукашенко оценил разработки юных техников и изобретателей Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая в Минске Центр технического творчества детей и молодежи, пообщался с воспитанниками учреждения и оценил их разработки, сообщает БЕЛТА.

"Добрый день, Кулибины! А кто из вас знает, кто такой Кулибин (выдающийся механик-изобретатель Иван Кулибин, чья фамилия стала нарицательной - прим. ред.), чем он занимался? Это вам домашнее задание. Доложите мэру Минска. Он мне скажет", - приветствовал ребят Президент.

Александр Лукашенко настраивает воспитанников центра на дальнейшее развитие своих способностей, а государство в свою очередь будет создавать для этого необходимые условия. "Ребята, спасибо большое. Сделайте что-нибудь полезное, такое сильное для страны. Успехов вам. Если будут проблемы, говорите. Но только имейте в виду, что все равно вам придется их решать - задачи, проблемы. Мы будем создавать условия для того, чтобы вы могли решить, как здесь. Дом нормальный (речь о здании, где разместился центр - прим. ред.) для того, чтобы на первом этапе попробовать", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подробно ознакомился с учебно-материальной базой центра, посетил лаборатории по различным направлениям инновационного технического творчества, пообщался с педагогами и их воспитанниками, ознакомился с представленными разработками.

В лаборатории робототехники Президенту продемонстрировали робот-вездеход. Его юного разработчика зовут Евгений. Он рассказал, чем оборудован его робот и какой имеет потенциал. Рассчитывает, что в перспективе удастся даже запустить изделие в массовое производство.

"Ты же в массовое производство можешь ввести только если заинтересуешь, допустим, производителя. Идея, ты же понимаешь, не нова. Такие роботы есть. Но ты должен создать лучшего робота. Конкуренция жестокая. Поэтому я тебе желаю в этой конкуренции побеждать", - сказал Александр Лукашенко.

Он также посоветовал подобрать толковую команду, ведь в одиночку все делать тяжело.

Там же глава государства посмотрел трассу для робототехнических комплексов, которая используется для обучения роботов преодолению различных препятствий. Об этом рассказал педагог Дмитрий Жук.

Александр Лукашенко задал весьма актуальный ныне вопрос, на который многие не могут дать однозначного ответа: "Ты склонен к тому, что никакие роботы в ближайшей и в дальней перспективе человека не заменят?"

"Все равно кто-то должен писать программы под них. Сейчас есть нейросети, но кто все равно их настраивает - человек. Никуда не уйдешь от человека", - прозвучал такой ответ.

Президент согласился с этим и поблагодарил за работу. "Спасибо, что вы отбираете ребят, направляете их по этим сложным инженерным профессиям. Это нам очень нужно. Востребовано (это направление - прим. ред.) и будет еще больше возрастать. А мы уже постараемся сделать так, чтобы они не бежали за границу. Ни в Америку, ни в Германию, а здесь могли учиться, что-то изобретать и работать в Беларуси", - сказал Президент.

"Все условия есть", - отметил Дмитрий Жук.

"Не только здесь. Дальше что-то придумаем еще больше", - подчеркнул белорусский лидер.

В еще одном помещении разместилась лаборатория проектной деятельности. Она оснащена компьютерами, мультибордом, 3D-принтерами и прочим оборудованием. Работа в лаборатории развивает у учеников инженерные навыки, помогает планировать шаги для достижения поставленных результатов.

Один из учеников лаборатории по имени Владислав представил свой проект - прототип отечественного робота-пылесоса. Устройство собрано из недорогих подручных комплектующих, но надо сделать скидку на то, что это все-таки детское творчество и пока только прототип. Юноша продемонстрировал, как пылесос работает в деле, и рассказал, что в том числе самостоятельно прописал для него программный код.

Президент отнесся к разработке со всей серьезностью. Тем более что Владислав просил поддержать идею производства в Беларуси таких роботов-пылесосов.

"Ну, если готовы, - сказал Президент. - Думаю, если мы произведем что-то свое, ты мне первый экземпляр подаришь".

Александр Лукашенко попросил обратить внимание на этот вопрос таких предприятий, как "Интеграл" или "Горизонт". "Надо им сказать. Пусть посмотрят на это", - сказал он.

Еще один проект юного разработчика - автономный источник энергии, в конструкции которого в том числе использованы солнечные батареи. От устройства можно запитать даже лампочку или телевизор. Здесь речь зашла о производстве в Беларуси солнечных батарей. Президент не исключает, что это может быть перспективным направлением.

"Я тебе скажу, света, в принципе, у нас хватает (для эффективного использования солнечных батарей - прим. ред.). Я у себя дома в деревне, где я жил, попробовал это. Мы купили солнечные панели. И я хотел уйти от большого количества потребления электроэнергии. Получилось очень солидно. Работает до сих пор", - поделился личным опытом белорусский лидер.