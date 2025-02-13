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Лукашенко: Передовые технологии - это обороноспособность, суверенитет, независимость государства
Передовые технологии - это и обороноспособность, и суверенитет, и независимость государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 февраля на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщает БЕЛТА.
"Нам предстоит в очередной раз проанализировать работу одного из важнейших секторов белорусской промышленности - микроэлектроники. Роль электроники для будущего Беларуси, в том числе для Беларуси и России, очень важна. В наш век передовые технологии - это обороноспособность, суверенитет, независимость государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Беларусь одна из немногих, кто обладает высокими компетенциями в разработке и производстве широкой номенклатуры электронной компонентной базы, изготовлении уникального технологического оборудования для предприятий отрасли.
"Такие страны в мире в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако время не ждет, и конкуренты также не ждут", - обратил внимание Президент.