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Лукашенко планирует посетить с Путиным Форум регионов в Нижнем Новгороде

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах вместе с российским коллегой Владимиром Путиным посетить предстоящий в текущем году Форум регионов Беларуси и России, который пройдет в Нижнем Новгороде. Соответствующее заявление он сделал, выступая в Совете Федерации.

"Мы договорились с Президентом России, что мы обязательно лично приедем на этот форум", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что под руководством спикеров верхних палат парламентов Натальи Кочановой и Валентины Матвиенко в 2025 году Форум регионов Беларуси и России в Нижнем Новгороде соберет большое количество участников и гостей.

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