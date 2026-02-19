3.74 BYN
Лукашенко подтвердил цель выйти на товарооборот с Зимбабве в 100 млн долларов через пару лет
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил ориентир на достижение в течение ближайших лет товарооборота с Зимбабве в 100 млн долларов. Об этом он заявил на встрече с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной, сообщает БЕЛТА.
"Что касается отношений Беларуси с Зимбабве, здесь практически нет никаких проблем. Надо просто идти нашей дорожной картой, которая выработана, и реализовывать те мероприятия, которые определены этим планом. Мы в этом отношении будем делать все, что пообещали. Очень важно для нашего сотрудничества, чтобы парламентарии, сенаторы осуществляли контроль за реализацией достигнутых соглашений. Как у вас в Зимбабве, так и у нас. Так что у нас большой объем работы, чтобы выйти через пару лет на товарооборот свыше 100 млн долларов, как мы и договаривались", - сказал Президент.
Глава государства в целом подчеркнул, что в отношениях Беларуси и Зимбабве важно подключить элемент парламентского сотрудничества.
Мейбл Мемори Чиномона в свою очередь поблагодарила за возможность встретиться с главой белорусского государства и обсудить различные направления двустороннего сотрудничества.
"Вы наши друзья. Как вы могли бы ко мне не прийти? - заметил на это Александр Лукашенко. - Вы для нас очень многое сделали в Африке. И ваш Президент является самым лучшим пропагандистом и агитатором в Африке нашего сотрудничества и нашего опыта. Это привело к тому, что многие государства Африки просят нас о сотрудничестве и предлагают тот путь, который мы прошли с Зимбабве. Мы готовы с вами в этом отношении действовать, но нам очень нужен ваш совет".
По итогам 2025 года товарооборот между Беларусью и Зимбабве составил более 26 млн долларов. В основе белорусского экспорта - машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, тракторы и седельные тягачи, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы. Важно отметить, что в предыдущие годы товарооборот между двумя странами достигал и существенно больших значений.