Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Минский городской центр технического творчества детей и молодежи, сообщает БЕЛТА.

Состоится торжественная церемония открытия центра. Главе государства доложат о системе дополнительного образования детей и молодежи Минска, перспективах развития технического творчества. Президенту продемонстрируют отдельные технические комплексы, робототехническое оборудование и проекты учащихся.

Александр Лукашенко ознакомится с учебно-материальной базой центра, посетит лабораторию по различным направлениям инновационного технического творчества. Планируется, что ему также продемонстрируют учебно-тренировочные заезды радиоуправляемых автомоделей и практическое занятие по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Минский городской центр технического творчества детей и молодежи создан на месте бывшего автовокзала "Восточный". Здание было реконструировано и оснащено необходимым оборудованием. Центр занимает помещения общей площадью более 7,2 тыс. кв.м.