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Лукашенко поставил задачу Минздраву: принять дополнительные меры для профилактики эпидемий
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству здравоохранения проанализировать нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и принять дополнительные меры для профилактики роста заболеваемости. Об этом глава государства сказал во время торжественного пуска артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, сообщает БЕЛТА.
Президент во время церемонии обратил внимание на не совсем благоприятные погодные условия, что может способствовать росту заболеваемости: "Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию. Поэтому берегите себя. Берегите своих детей".
"А Министерству здравоохранения передайте, чтобы они серьезно проанализировали эпидемситуацию в Беларуси, - поручил Александр Лукашенко ответственным должностным лицам. - Нам надо принимать дополнительные меры к тому, что они приняли".
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