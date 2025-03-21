Лукашенко поздравил Президента Зимбабве с избранием его соотечественницы на пост президента МОК

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета министра спорта, отдыха, искусства и культуры Республики Зимбабве, двукратной олимпийской чемпионки по плаванию Кирсти Ковентри. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что избрание одной из самых ярких ваших соотечественниц на такой высокий и ответственный пост поможет вернуть в число приоритетов деятельности международного олимпийского движения уважение, взаимопонимание и мирное сосуществование между народами, сохранение человеческого достоинства, а также уход от глобальной политизации спорта и дискриминации спортсменов", - говорится в поздравлении.