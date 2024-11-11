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Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург, где пройдут саммиты СНГ и ЕАЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Самолет главы государства приземлился в Санкт-Петербурге в международном аэропорту Пулково, сообщает БЕЛТА.
В Санкт-Петербурге, а точнее, в его окрестностях - на территории всесезонного курорта "Игора", 25 декабря пройдет традиционная неформальная встреча глав государств - участников СНГ.
Лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия.
Здесь же 26 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах.
"В повестку дня заседания включено около двух десятков вопросов. Лидеры стран ЕАЭС обсудят стратегические направления деятельности союза, в том числе ход формирования общих рынков энергоресурсов и дальнейшую гармонизацию законодательства, перспективы развития сотрудничества с третьими странами, а также ряд рабочих вопросов", - сообщили в пресс-службе Президента.
Ожидается, что во время заседания Президент озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.
Всесезонный курорт "Игора" расположился в часе езды от Санкт-Петербурга на территории Карельского перешейка. Здесь самый высокий перепад высот и протяженная трасса в Ленинградской области. Зимой на курорте работают 10 горнолыжных склонов с трассами для разного уровня подготовки.
В шаговой доступности от курорта находится самый современный автодром России "Игора Драйв", где впервые в мире на одной территории функционируют 10 трасс для разных видов авто и мотоспорта.
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