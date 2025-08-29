3.69 BYN
Лукашенко привел конкретный примеры того, как Беларусь перенимает некоторые наработки Китая
Беларусь точечно, а иногда и глобально перенимает опыт Китая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Медиакорпорации Китая, сообщает БЕЛТА.
Журналист отметила, что в 2022 году уровень двусторонних отношений Беларуси и Китая был повышен до всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства. Она также напомнила высказывание Александра Лукашенко о том, что с сильным Китаем будет сильная Беларусь, и уточнила, почему белорусский лидер так охарактеризовал отношения двух стран.
"По всем вопросам, по всем направлениям мы у вас учимся. Это не просто дань уважения вам и тем, кто меня услышит. По всем вопросам мы у вас учимся, - ответил Президент. - Я хорошо знаю вашу цивилизацию. Знаю, что это древняя цивилизация. По всем направлениям, по которым развивается планета, мир... Если серьезно посмотреть, это корнями там, у вас в Китае. Поэтому я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность".
Глава государства привел конкретный пример того, как Беларусь перенимает некоторые наработки Китая. Это касается, например, истории. По словам Александра Лукашенко, его младший сын Николай, который учится в Китае, побывал в музее истории и привез оттуда фотографии. Николай Лукашенко был очень впечатлен устройством музея. "И мне говорит: вот нам бы построить что-то похожее. Вот мы начали строить музей истории (речь про новое здание Национального исторического музея. - Прим. БЕЛТА). В этом году мы построим здание, а в будущем - создадим окончательно музей истории по принципу того, как это сделано у вас в Китае".
Президент подчеркнул, что Беларусь перенимает опыт Китая и в других направлениях - например, IT-технологии и искусственный интеллект. "Вот так понемножку, точечно, а иногда и глобально мы перенимаем ваш опыт. Вы как истинные друзья не жалеете этого. Хотя по некоторым вопросам я хотел бы, чтобы вовлеченность Китая была больше", - добавил он.
Возвращаясь к соглашению Беларуси и Китая о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве, Александр Лукашенко назвал его очень серьезным: "Мы это видим, поскольку это воплощается в нашем сотрудничестве, прежде всего в области экономики. Что касается политики, дай бог, чтобы наша экономика, наши экономические и финансовые отношения доросли до уровня политических".
При этом, обратил внимание глава государства, у Беларуси и Китая нет никаких проблем и разногласий. "Если надо согласовать какой-то вопрос, принять совместное решение, поддержать друг друга, достаточно одного звонка из Пекина в Минск или наоборот. И мы обо всем договоримся в течение нескольких минут", - заверил он.
Александр Лукашенко назвал Китай и Россию самыми продвинутыми государствами в отношениях с Беларусью, и обратил внимание на поддержку со стороны Пекина, в том числе гуманитарную.
В качестве примера Президент привел Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта в Минске, которые он назвал подарками белорусскому народу. "Это тоже о многом говорит. Китай просто так ничего не делает и просто так никому ничего не дарит. Поэтому мы это очень ценим, и белорусский народ это очень ценит", - заключил белорусский лидер.