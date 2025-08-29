Лукашенко привел конкретный примеры того, как Беларусь перенимает некоторые наработки Китая

флаги Китая и Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2ef60920-83b7-4812-9628-c13d0f5e4c4a/conversions/1c0993e9-636d-4fcf-a666-2e47a681b7e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь точечно, а иногда и глобально перенимает опыт Китая. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью Медиакорпорации Китая, сообщает БЕЛТА.

Журналист отметила, что в 2022 году уровень двусторонних отношений Беларуси и Китая был повышен до всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства. Она также напомнила высказывание Александра Лукашенко о том, что с сильным Китаем будет сильная Беларусь, и уточнила, почему белорусский лидер так охарактеризовал отношения двух стран.

"По всем вопросам, по всем направлениям мы у вас учимся. Это не просто дань уважения вам и тем, кто меня услышит. По всем вопросам мы у вас учимся, - ответил Президент. - Я хорошо знаю вашу цивилизацию. Знаю, что это древняя цивилизация. По всем направлениям, по которым развивается планета, мир... Если серьезно посмотреть, это корнями там, у вас в Китае. Поэтому я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность".

Глава государства привел конкретный пример того, как Беларусь перенимает некоторые наработки Китая. Это касается, например, истории. По словам Александра Лукашенко, его младший сын Николай, который учится в Китае, побывал в музее истории и привез оттуда фотографии. Николай Лукашенко был очень впечатлен устройством музея. "И мне говорит: вот нам бы построить что-то похожее. Вот мы начали строить музей истории (речь про новое здание Национального исторического музея. - Прим. БЕЛТА). В этом году мы построим здание, а в будущем - создадим окончательно музей истории по принципу того, как это сделано у вас в Китае".

Президент подчеркнул, что Беларусь перенимает опыт Китая и в других направлениях - например, IT-технологии и искусственный интеллект. "Вот так понемножку, точечно, а иногда и глобально мы перенимаем ваш опыт. Вы как истинные друзья не жалеете этого. Хотя по некоторым вопросам я хотел бы, чтобы вовлеченность Китая была больше", - добавил он.

Возвращаясь к соглашению Беларуси и Китая о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве, Александр Лукашенко назвал его очень серьезным: "Мы это видим, поскольку это воплощается в нашем сотрудничестве, прежде всего в области экономики. Что касается политики, дай бог, чтобы наша экономика, наши экономические и финансовые отношения доросли до уровня политических".

При этом, обратил внимание глава государства, у Беларуси и Китая нет никаких проблем и разногласий. "Если надо согласовать какой-то вопрос, принять совместное решение, поддержать друг друга, достаточно одного звонка из Пекина в Минск или наоборот. И мы обо всем договоримся в течение нескольких минут", - заверил он.