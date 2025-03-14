Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании БПЛА

" Сегодня важно акцентировать внимание на союзном строительстве таких направлений, как создание перспективных моделей беспилотной техники, электромобилей, микроэлектронной базы широкого круга применения, разработке технических средств в области возобновляемых, невозобновляемых энергоисточников, прежде всего, атомной энергетики, развитии точного земледелия, авиа- и судостроения ", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.