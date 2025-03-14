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Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании БПЛА
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал акцентировать внимание в Союзном государстве на создании перспективных моделей беспилотной техники.
"Сегодня важно акцентировать внимание на союзном строительстве таких направлений, как создание перспективных моделей беспилотной техники, электромобилей, микроэлектронной базы широкого круга применения, разработке технических средств в области возобновляемых, невозобновляемых энергоисточников, прежде всего, атомной энергетики, развитии точного земледелия, авиа- и судостроения", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.