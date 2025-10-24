3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Лукашенко призвал к усилению ответственности руководителей на местах
Пока руководители на местах не будут управлять процессом и нести ответственность, порядка в сфере АПК не будет. Об этом на совещании в Витебске заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
Белорусский лидер заявил, что важно наладить систему работы руководителей, которые должны нести ответственность на местах.
"Вот это надо - наведение порядка. Должна быть система, а не то, что тебе запретили, тебе запретили. У руководителя отобрали все права, передали неизвестно кому, и ждем. Не будет результата. Пока "внизу" руководитель не будет управлять процессом и нести ответственность, порядка не будет. Наше дело - создать систему и проконтролировать ее", - подчеркнул Александр Лукашенко.
На совещании внесли предложение создать на крупных животноводческих комплексах площадки для экстренного убоя. Глава государства отметил, что здесь нужно применить разумный подход, а у руководителей должны быть полномочия принимать решения самостоятельно. Вместе с тем следует четко определить, что понимается под экстренным убоем, чтобы за ним не скрывали падеж скота.
"Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый боялся врать или там чего-то искажать. Вот такая должна быть система", - отметил глава государства.
Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко рассказал, что в двух регионах, Витебской и Гродненской областях, рост падежа оказался самым высоким в республике. За девять месяцев этого года он возрос на 38% и 16% соответственно по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Причинами падежа заместитель премьер-министра назвал несоблюдение технологий кормления и ухода за животными. Вице-премьер рассказал, что для сокращения падежа за руководителями районов закреплены сельхозорганизации, где наблюдается самая плачевная ситуация в этом вопросе. Также повышена ответственность ветеринарных специалистов.
Юрий Шулейко отметил, что для создания благоприятных условий содержания крупного рогатого скота в 2024 году построены или реконструированы 100 молочно-товарных комплексов, в этом году планируется возведение 83 таких объектов.