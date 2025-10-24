Лукашенко призвал к усилению ответственности руководителей на местах

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cd317df-7cd3-46f2-ad3e-5076db4115f4/conversions/9347e5f6-2c2f-464e-95bf-f0a9672926a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cd317df-7cd3-46f2-ad3e-5076db4115f4/conversions/9347e5f6-2c2f-464e-95bf-f0a9672926a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cd317df-7cd3-46f2-ad3e-5076db4115f4/conversions/9347e5f6-2c2f-464e-95bf-f0a9672926a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cd317df-7cd3-46f2-ad3e-5076db4115f4/conversions/9347e5f6-2c2f-464e-95bf-f0a9672926a8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Пока руководители на местах не будут управлять процессом и нести ответственность, порядка в сфере АПК не будет. Об этом на совещании в Витебске заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Белорусский лидер заявил, что важно наладить систему работы руководителей, которые должны нести ответственность на местах.

"Вот это надо - наведение порядка. Должна быть система, а не то, что тебе запретили, тебе запретили. У руководителя отобрали все права, передали неизвестно кому, и ждем. Не будет результата. Пока "внизу" руководитель не будет управлять процессом и нести ответственность, порядка не будет. Наше дело - создать систему и проконтролировать ее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

На совещании внесли предложение создать на крупных животноводческих комплексах площадки для экстренного убоя. Глава государства отметил, что здесь нужно применить разумный подход, а у руководителей должны быть полномочия принимать решения самостоятельно. Вместе с тем следует четко определить, что понимается под экстренным убоем, чтобы за ним не скрывали падеж скота.

"Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый боялся врать или там чего-то искажать. Вот такая должна быть система", - отметил глава государства.

Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко рассказал, что в двух регионах, Витебской и Гродненской областях, рост падежа оказался самым высоким в республике. За девять месяцев этого года он возрос на 38% и 16% соответственно по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Причинами падежа заместитель премьер-министра назвал несоблюдение технологий кормления и ухода за животными. Вице-премьер рассказал, что для сокращения падежа за руководителями районов закреплены сельхозорганизации, где наблюдается самая плачевная ситуация в этом вопросе. Также повышена ответственность ветеринарных специалистов.