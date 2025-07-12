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Лукашенко проведет встречу с экс-президентом Молдовы Игорем Додоном

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Фото: belta.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко встретится с бывшим молдавским Президентом Игорем Додоном. На данный момент он является председателем Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), информирует БЕЛТА.

В 2016-2020 годах Игорь Додон занимал пост Президента Молдовы. В этом качестве он дважды, в 2017 и 2019 годах, посещал Беларусь с рабочими визитами. В этот период Молдову с официальным визитом в 2018 году посетил глава белорусского государства.

Утром 12 июля на площадке Музея истории Великой Отечественной войны прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Партией социалистов Республики Молдова и партией "Белая Русь". Игорь Додон также встретился с представителями молдавской диаспоры в Беларуси.

ПСРМ - одна из крупнейших политических сил в Молдове, основана в 1997 году.

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