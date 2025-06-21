3.78 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.
Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций.
В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.
"Шуму Вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - отметил глава государства.
"Очень рад, господин генерал, встретиться с Вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер.
В свою очередь Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.
В ответ на это Александр Лукашенко подчеркнул: "Господин генерал, я Вам обещаю, что Вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас".