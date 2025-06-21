Лукашенко провел встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом

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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со специальным посланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Разговор прошел во Дворце Независимости с участием членов делегаций.

В повестке переговоров были международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения.

"Шуму Вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - отметил глава государства.

"Очень рад, господин генерал, встретиться с Вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь Кит Келлог поблагодарил за гостеприимство и встречу. "Мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", - сказал он.