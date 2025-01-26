Лукашенко рассчитывает, что в 2025 году в украинском конфликте наступит некая развязка

"В этом году развязка какая-то будет. Я не говорю, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - сказал глава государства.

"Мы сторонники мира в Украине. Надо сейчас учитывать все. И России (позицию - прим. ред.). Без нее никуда. Никакая Америка никогда Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А если скажет, это будет во вред. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более. Но мы не хотим войны, мы не хотим гибели людей. Потому что погибнут миллионы. Кому это надо? - отметил глава государства. - Надо сейчас остановиться. И это в интересах прежде всего Европы. Они это понимают, но надо отцепиться от этого "авианосца" американского".