Президент Беларуси опроверг заявление Зеленского о предложении нанести удар по Мозырскому НПЗ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг заявление Владимира Зеленского о предложении украинской стороне нанести удар по Мозырскому НПЗ в первые дни СВО. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил об одном из недавних заявлений Зеленского, что он хотел мира, а Президент Беларуси предлагал нанести удар по Мозырскому НПЗ. "Слушайте, когда я это услышал, мне стало плохо. Для меня абсолютно было неприемлемо - предложить Зеленскому нанести удар по нашему НПЗ. Самому лучшему, я бы сказал, в мире заводу, который мы недавно модернизировали, вложив туда огромные средства. Клянусь вам, что такого не было. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!" - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что это ему было бы не в плюс: "Я должен был бы ответить. Так что, я втягивался бы в войну". В то же время, подчеркнул белорусский лидер, он делал все, чтобы войны не было.

"Что касается мира в Украине, это вопрос не ко мне. Вы мою политику и позицию знаете давно. Три тура мирных переговоров сразу после начала конфликта - СВО - произошли на нашей земле. И если бы я в деталях (рассказал - прим. ред.) или кто эти первые туры организовывал, вы бы были поражены. Эти украинцы, Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, - они приехали только к ночи. Откровенно скажу, я россиян уже удерживал, говорю: "Ребята, не уезжайте! Обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры", - рассказал Президент.