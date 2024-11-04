Лукашенко рассказал, почему отключали интернет во время событий августа 2020 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах отключения интернета во время событий августа 2020 года. На эту тему он высказался на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате "Открытый микрофон с Президентом", сообщает БЕЛТА .

Президент подчеркнул, что в тот момент речь шла о судьбе страны. "Что вы думаете, я буду смотреть и молиться, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет", - пояснил глава государства.