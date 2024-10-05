Лукашенко рассказал, с кого аграриям надо брать пример

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Микашевичах на торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки "Дожинки-2024", рассказал, с кого аграриям надо брать пример, пишет БЕЛТА.

Глава государства накануне побывал в одном из лучших хозяйств Брестской области - "Парохонском", где уже надой от коровы свыше 10 тыс. кг. "Наблюдаю за этим хозяйством уже более 20 лет. С тех пор, как впервые побывал там в 2004 году. С радостью вижу, что год за годом у них стабильно растут надои, привесы, урожайность зерновых, кукурузы и рапса, рентабельность и прибыль. Всегда - лидеры района. Но самое главное - они постоянно придумывают что-то новое. И в нашей стране они в тройку лучших входят. Но самое ценное для меня - система выстроена, которая работает более чем на 20 тыс. га общественных земель, - сказал Александр Лукашенко. - Сначала сделали цех по выпуску брикетов, потом линию растительного масла. Затем стали производить комбикорм. А вчера мне с гордостью демонстрировали минерально-витаминные травяные гранулы".

Важно, что кормовая база - зерно и травы - у сельхозпредприятия своя. Работа организована по полному циклу, вплоть до семеноводства. Есть даже пчелиные ульи, чтобы было опыление.

"Что радует меня, в стране начинают копировать опыт "Парохонского". С таких - предприимчивых, упорных, с умом использующих каждый клочок земли - надо брать пример", - подчеркнул белорусский лидер.