Лукашенко - Рогожнику: Новый год для нас - это начало новых дел

Новый, 2026 год должен стать для белорусов началом новых дел. 5 января Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал к активной работе посольство Беларуси в России. Первая рабочая неделя года во Дворце Независимости началась с обсуждения белорусско-российского сотрудничества.

Президент принял с докладом главу белорусской дипмиссии Александра Рогожника.

Россия - главный экспортный рынок Беларуси. Товарооборот в 2025 году может стать рекордным за всю историю двусторонних отношений. Ключевые сложности, обусловленные санкционным давлением, улажены. На темпах взаимной торговли сказалось "охлаждение" российской экономики. Однако оно не стало непреодолимым барьером для роста продаж.

Этому способствовало укрепление связей с регионами, открытие мультибрендовых центров белорусской техники, а также создание брендированных зон в крупных российских торговых сетях. Александра Лукашенко интересовало продвижение основных направлений совместной работы, развитие двусторонних проектов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я Вам говорил при назначении по этой тематике. Ну, а поработав там, Вы понимаете, что это наше основное направление. Вроде бы в целом мы там обеспечиваем прирост. И учитывая, откровенно говоря, как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5 %, под 103 % - это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105 % (по обеспечению темпа роста экспорта в Россию. - Прим. ред.). Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности. Ваша тема, кстати, как бывшего министра промышленности (бывших же не бывает)".

Глава государства также поинтересовался, как продвигается работа в направлении создания совместно с Россией новых производств.

"Это очень важно. Мы много говорим сейчас о станкостроении. Без него никакого развития быть не может. А у нас есть эта тема. Задел хороший, школа есть, компетенции. Мы говорим об авиастроении, многое-многое, и ВПК в том числе. Что Вы видите здесь, какие недостатки?" - спросил Президент.

Еще одно направление работы на российском рынке касается сферы услуг.

"Вы признаете, что надо в этом плане нам наращивать наше присутствие в России. Тем более что такие возможности сегодня востребованы в Российской Федерации", - отметил Александр Лукашенко.

"Что-то мы там застопорились с цифровой подписью. Какие проблемы? Для нас это дверь по многим направлениям в Российской Федерации. Тем более что решения вроде бы уже приняты. В чем торможение? При встрече с Владимиром Владимировичем Путиным мы обсудим эти вопросы, если там кто-то тормозит", - сказал глава государства.

Президент также упомянул о проекте по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском, а также далее до Бреста: "Для нас это очень важно. Вы как промышленник что видите здесь? Реально это, нереально? Тем более что это направление сейчас восточное, московское прежде всего, среди наших людей очень востребовано".

"Начинается очень важный для нас год. 2026 год мы провалить никак не должны. Господь нас пожалел: снег выпал, посевы прикрыл (посеяли неплохо, всходы хорошие). Поэтому здесь у нас более-менее по всей республике. Осталось нам только свое дело сделать. Поэтому новый год для нас - это начало новых дел", - подчеркнул Александр Лукашенко.

За 11 месяцев года товарооборот Беларуси и России составил без малого 50 млрд долларов, это больше прошлогодних значений почти на 4 %. Примечательно, что сальдо для белорусов сложилось положительное. Проще говоря, поставки на соседний рынок больше, чем импорт российской продукции. Обеспечен рост экспорта, и пусть он несколько ниже запланированных значений, посол убежден: в нынешних реалиях это достойный результат.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Никто еще в начале или в середине года не ожидал, что мы сможем решить в значительной степени тот клубок проблем, который у нас был, и выйти на рекордный фактически показатель экспорта не только товаров, но и услуг. У Президента прозвучала определенная критика в отношении нашего машиностроительного комплекса, который сработал несколько хуже, чем в прошлые периоды, но если оценивать итоги за последние 4 года, то прирост и по этому направлению присутствует. Несмотря на моменты в охлаждении российской экономики, мы не допустили серьезного спада в своих экспортных поставках. Мы в прошлом году решили самую главную проблему - доступ нашей промышленности ко всем реализуемым в Российской Федерации программам".

Что касается перспектив, Минск и Москва определяются с долгосрочными планами в ключевых для себя сферах. Партнеры договорились, что сформируют обновленную программу в области авиастроения до 2035 года - будет задействован промышленный сектор.