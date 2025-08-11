Лукашенко: С удовольствием будем работать не только на челябинцев, но и на ближние регионы РФ

Потенциал промышленный и аграрный, благодаря которым товарооборот может дорасти до миллиарда долларов. Во Дворце Независимости Президент 11 августа принял делегацию Челябинской области России. Это край, богатый природными ископаемыми.

Южный Урал известен как промышленный центр, где работает немало белорусских компаний и белорусских машин. Карьерные самосвалы Белазы здесь знают очень хорошо и этот вектор сотрудничества планируют развивать, добавив компетенции в агросекторе. В Челябинске успешно выращивают зерновые, поэтому есть интерес и к нашей сельхозтехнике, и к технологиям.

К моменту переговоров во Дворце Независимости гости из Челябинска в Беларуси были уже 4 дня. Посетили заводы. Акцент в этот раз сделали на Гомель как локацию крупнейших производителей сельхозтехники.

Факт Товарооборот между сторонами - 500 млн долларов

Глава Челябинского региона Алексей Текслер с Президентом встречался в 2022 году. За это время в сотрудничестве успели поднабрать. Товарооборот вырос до полумиллиарда долларов. И это не максимальные показатели.

Специфика Южного Урала

3:30 часа в полете. Борты летают несколько раз в неделю. Челябинск - это Южный Урал. Край, где, как говорят туристы, сочетается несочетаемое. Падение метеорита у них 12 лет назад тогда приковало взгляды всего мира к региону. Это событие стало самым задокументированным случаем контакта Земли с космическим телом.

Президент о перспективах работы с Челябинской областью России

Что касается общего товарооборота, в Челябинской области очень широкая белорусская товаропроводящая сеть. Она объединяет почти два десятка наших крупнейших предприятий. Президент дает ориентир: нужно двигаться дальше, резервы есть.

Поприветствовав руководителя российского региона, глава государства как положительный факт двусторонних отношений отметил довольно значительный объем товарооборота - более чем полмиллиарда долларов за год. По словам Президента, достижению таких неплохих результатов, возможно, поспособствовала их личная встреча с Алексеем Текслером (она состоялась в 2022 году). "Мы набрали нормальные обороты и поняли, что мы можем работать друг с другом и торговать, - сказал Александр Лукашенко. - Это хорошо. Но есть недочеты".

Например, есть некоторое отставание по объему закупок Белазов (по сравнению с прошлыми периодами). Это общая тенденция, заметил Президент, поскольку деньги в России стали дорогими (ставки по кредитам и ключевая ставка Центробанка остаются довольно высокими). "Это общая тенденция, думаю, мы ее преодолеем", - сказал белорусский лидер, добавив, что ранее Беларусь поставила в Челябинскую область достаточно много этой техники, она нуждается в регулярном обновлении.

"Есть над чем работать. Хочу заверить в том, что наше правительство, все мы будем над этим работать и расшивать узкие места", - подчеркнул глава государства.

МАЗ, МТЗ, "Амкодор", Могилевлифтмаш, "Обои", "Атлант", "Конте", "Милавица" - по этим брендам в Челябинске составляют мнение о белорусском. А еще, конечно, наши продукты. В онлайне представлены отдельно. Так что работает и вот такая народная дипломатия. Много в Челябинске с белорусским знаком качества.

Перспективы в промышленной кооперации

Кроме роста товарооборота, не менее важно налаживать гуманитарное сотрудничество, межличностное общение, убежден Александр Лукашенко. "Чтобы люди общались - ваши люди приезжали к нам, наши - к вам. Хотя ваши-наши - тут границ у нас нет. Мы не делим. Мы единое целое. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и остается, хоть возникли (вы понимаете, не по нашей вине) два государства. Но мы находим точки соприкосновения, мы сотрудничаем. Сотрудничаем неплохо, - сказал Президент. - И последняя встреча с Владимиром Владимировичем Путиным (вы, наверное, в курсе) была очень продуктивной и очень полезной (лидеры двух стран встречались на Валааме 1 августа этого года - прим. ред.). Обсуждая некоторые проблемы, мы смотрели прежде всего на перспективу наших отношений".

Такая перспектива, по словам Александра Лукашенко, видится прежде всего в промышленной кооперации. В настоящее время Беларусь и российский регион взаимно поставляют комплектующие и широкую линейку промышленных товаров. Одно из направлений - экспорт белорусской сельскохозяйственной техники. "Мы должны подумать и о кооперации подобной техники. Челябинская область очень продвинутая, мы можем локализовать очень многие компетенции и в части нашей техники. И с удовольствием будем работать не только на челябинцев, но и на ближние регионы Российской Федерации", - заметил глава государства.

Природные ресурсы Челябинской области

Еще Челябинск – это, конечно, серьезные природные ресурсы. Здесь есть крупные месторождения железных, медных и никелевых руд. Открыто около 400 источников, где нужны наши карьерные самосвалы.

Еще одно конкретное предложение в промышленности - совместное станкостроение. Здесь будет разрабатываться дорожная карта действий. Конечно, сельское хозяйство, Беларусь готова делиться компетенциями. Основной продукт челябинских аграриев - зерно. И мы в этом понимаем. И для всего этого губернатор отметит беспрецедентные условия, созданные для совместной работы. Прямой диалог серьезно способствует развитию отношений.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области России:

"Наша кооперация только развивается, сейчас это крайне актуально. У нас активно растут поставки белорусских товаропроизводителей в Челябинскую область. Вообще импорт в Челябинскую область растет ежегодно очень хорошими темпами из Республики Беларусь. А мы таким образом решаем другую нашу стратегическую задачу - замещаем товары из стран дальнего зарубежья, чаще всего недружественных стран, на продукцию белорусских производителей. И я считаю, что это абсолютно правильно".

Губернатор рассказал, что с Президентом Беларуси они говорили о комплексном взаимодействии. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит перед нами задачу увеличивать интеграцию в рамках Союзного государства. И мы в этом направлении работаем и будем работать дальше", - подчеркнул Алексей Текслер.

Цель - миллиард