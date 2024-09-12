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Лукашенко: СМИ превратились в реальное оружие

Лукашенко: СМИ превратились в реальное оружие

Информационные атаки по своей мощи поспорят с любой военной интервенцией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, пишет БЕЛТА.

"СМИ превратились в реальное оружие. Постправда, бесконечные фейки, манипулирование общественным мнением, завладение финансовыми средствами, организация государственных переворотов имеют транснациональный характер и по своей мощи поспорят с любой военной интервенцией", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент БеларусиАлександр ЛукашенкоII Минская международная конференция по евразийской безопасности

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