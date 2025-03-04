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Лукашенко совершит официальный визит в Россию, переговоры с Путиным состоятся 13 марта
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит официальный визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщает БЕЛТА.
Переговоры с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пройдут 13 марта в Кремле. Главы государств в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия. В центре внимания также совместная работа в интеграционных форматах. Лидеры стран обменяются мнениями по вопросам текущей международной ситуации.
Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.
В программе визита также - ряд иных мероприятий, предусмотренных его официальным статусом.