Лукашенко: Современный Китай - один из основных игроков на мировой арене

Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю 75-й годовщины образования КНР, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Прошедшие три четверти века навсегда вписаны в многотысячелетнюю историю Китая как время великих побед, патриотической консолидации и стремительного прогресса. За этот период ваше государство добилось поистине выдающихся результатов, продемонстрировав миру яркий пример самоотверженности, упорства и созидательного труда, которые стали залогом успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что современный Китай - один из основных игроков на мировой арене, крупнейшая индустриальная страна с колоссальным человеческим и научно-техническим потенциалом.

"Во главе Коммунистической партии Вы уверенно ведете Китайскую Народную Республику к достижению цели второго столетия - построению современного и мощного социалистического государства, - подчеркнул Президент. - Активное взаимодействие Минска и Пекина абсолютно по всем направлениям подтверждает незыблемость белорусско-китайской дружбы и в полной мере раскрывает потенциал всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".