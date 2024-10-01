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Лукашенко: Современный Китай - один из основных игроков на мировой арене
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по случаю 75-й годовщины образования КНР, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Прошедшие три четверти века навсегда вписаны в многотысячелетнюю историю Китая как время великих побед, патриотической консолидации и стремительного прогресса. За этот период ваше государство добилось поистине выдающихся результатов, продемонстрировав миру яркий пример самоотверженности, упорства и созидательного труда, которые стали залогом успехов в политическом, социально-экономическом и культурно-гуманитарном развитии", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что современный Китай - один из основных игроков на мировой арене, крупнейшая индустриальная страна с колоссальным человеческим и научно-техническим потенциалом.
"Во главе Коммунистической партии Вы уверенно ведете Китайскую Народную Республику к достижению цели второго столетия - построению современного и мощного социалистического государства, - подчеркнул Президент. - Активное взаимодействие Минска и Пекина абсолютно по всем направлениям подтверждает незыблемость белорусско-китайской дружбы и в полной мере раскрывает потенциал всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".
Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину бодрости духа и дальнейших успехов в государственной деятельности, а братскому китайскому народу - мира, добра и процветания.
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