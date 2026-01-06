Лукашенко - судьям: Дух, фундамент и основа у нас одна - справедливость

Председатель Всебелорусского народного собрания, Президент Беларуси Александр Лукашенко привел к присяге судей Конституционного и Верховного судов.

Избирали судей высших инстанций впервые во время Всебелорусского народного собрания, что подчеркивает независимость, открытость и особый авторитет судебной системы.

На церемонии присяги во Дворце Независимости присутствовали и уже бывшие руководители Конституционного и Верховного судов. Александр Лукашенко поблагодарил Петра Миклашевича и Валентина Сукало за многолетнюю плодотворную работу, вручив им государственные награды. Судей новой формации Президент Беларуси сориентировал на фундаментальную работу, в которой одна основа - справедливость.

Представители судебной системы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba31261e-65fd-4d2c-b308-69851ada9e9d/conversions/6a7bb9e5-47fc-4b50-a9c5-022a4d561e9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba31261e-65fd-4d2c-b308-69851ada9e9d/conversions/6a7bb9e5-47fc-4b50-a9c5-022a4d561e9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba31261e-65fd-4d2c-b308-69851ada9e9d/conversions/6a7bb9e5-47fc-4b50-a9c5-022a4d561e9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba31261e-65fd-4d2c-b308-69851ada9e9d/conversions/6a7bb9e5-47fc-4b50-a9c5-022a4d561e9d-xl-___webp_1920.webp 1920w

За последние годы в Беларуси прошла серьезная судебно-правовая реформа. Ее инициатором был глава государства. В стране было много законодательных изменений, новая Конституция, новый орган народовластия - Всебелорусское народное собрание, где в том числе обсуждаются кадровые вопросы судебной системы.

Правосудие стало оперативным и современным. Благодаря цифровизации сократилось количество жалоб на организацию работы судов, при наличии аудио- и видеозаписи процессы действительно стали менее конфликтными.

Новые формы судопроизводства улучшили качество правосудия. В Беларуси появилось такое понятие, как "индивидуальная конституционная жалоба". Объединены общий и хозяйственные суды. Образование Апелляционного суда стало завершающим этапом судебной реформы в Беларуси.

Построены и капитально отремонтированы десятки зданий судов по всей стране. Новое здание Верховного суда открывали при участии главы государства. Все эти изменения происходили и внедрялись на практике в эпоху глав Конституционного и Верховного судов: Петр Миклашевич возглавлял Конституционный суд с 2008 года, Валентин Сукало 28 лет руководил Верховным судом.

награды news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/372deecf-2709-454f-baec-e593c3ebfc6d/conversions/7976d827-ab5e-409a-b6d9-0cbee0c608b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/372deecf-2709-454f-baec-e593c3ebfc6d/conversions/7976d827-ab5e-409a-b6d9-0cbee0c608b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/372deecf-2709-454f-baec-e593c3ebfc6d/conversions/7976d827-ab5e-409a-b6d9-0cbee0c608b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/372deecf-2709-454f-baec-e593c3ebfc6d/conversions/7976d827-ab5e-409a-b6d9-0cbee0c608b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Глава государства наградил орденом Отечества II степени председателя Верховного суда (1997-2025 годы) Валентина Сукало и орденом Отечества III степени председателя Конституционного суда (2008-2025 годы) Петра Миклашевича.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда с 1997-2025 гг.:

"Было бы справедливым разделить эту награду вместе с несколькими поколениями соратников, единомышленников, с которыми мы вместе создавали нашу национальную судебную систему. Сегодня она имеет свое белорусское лицо, социальную направленность и полностью органично адаптирована в политическую и правовую систему страны".

Валентин Сукало news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c5b3434-ea5b-4bf5-9173-81a0b26589d4/conversions/50a77271-1fc6-494f-af93-a35c920d852d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c5b3434-ea5b-4bf5-9173-81a0b26589d4/conversions/50a77271-1fc6-494f-af93-a35c920d852d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c5b3434-ea5b-4bf5-9173-81a0b26589d4/conversions/50a77271-1fc6-494f-af93-a35c920d852d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c5b3434-ea5b-4bf5-9173-81a0b26589d4/conversions/50a77271-1fc6-494f-af93-a35c920d852d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валентин Сукало от имени судейского сообщества поблагодарил Александра Лукашенко за внимание и заботу о судьях страны.

В Беларуси всегда ценят опыт заслуженных специалистов. Экспертность "совета старейшин" государство только приветствует во многих значимых сферах. В судебной системе бывших не бывает. Александр Лукашенко попросил и на этот раз не оставаться в стороне.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы с этими "монстрами" от юриспруденции (извините меня за это "хорошее" слово) не прощаемся. Я очень надеюсь, что обновленный Конституционный суд, а тем более Верховный суд страны будут функционировать точно так - в мире и согласии с другими ветвями власти, органами государственной власти - и внесут достойный вклад в окончательное формирование той архитектуры Беларуси, которую мы хотели бы видеть во власти".

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bee05ebb-cd0a-4cea-beb1-44cba11bdb27/conversions/70c333d4-943f-491a-9f4e-38c70811a95e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bee05ebb-cd0a-4cea-beb1-44cba11bdb27/conversions/70c333d4-943f-491a-9f4e-38c70811a95e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bee05ebb-cd0a-4cea-beb1-44cba11bdb27/conversions/70c333d4-943f-491a-9f4e-38c70811a95e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bee05ebb-cd0a-4cea-beb1-44cba11bdb27/conversions/70c333d4-943f-491a-9f4e-38c70811a95e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я вам искренне благодарен за все, что вы сделали. Это касается всех нас. Время идет, приходят молодые люди. Это хорошо, правильно. Мы должны свой опыт, если они захотят, передать им, что и будем делать в ближайшие годы, чтобы о нас ни говорили, ни писали", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, государство, возможно, еще не все сделало для судебной системы, поэтому, как отметил Александр Лукашенко, еще предстоит встречаться, чтобы обсудить все проблемы - от личных до государственных.

"О будущем мы еще с вами поговорим. Не уходите далеко, пожалуйста, от того, что мы с вами создавали десятилетиями. Огромное вам спасибо. Думаю, что те, кто приходит к нам на смену, сделают это лучше нас и достойнее", - сказал Президент.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce95bd89-02ab-44fe-a738-40398908b65a/conversions/3f12c4db-0a84-459e-9779-7ccc86abea52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce95bd89-02ab-44fe-a738-40398908b65a/conversions/3f12c4db-0a84-459e-9779-7ccc86abea52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce95bd89-02ab-44fe-a738-40398908b65a/conversions/3f12c4db-0a84-459e-9779-7ccc86abea52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ce95bd89-02ab-44fe-a738-40398908b65a/conversions/3f12c4db-0a84-459e-9779-7ccc86abea52-xl-___webp_1920.webp 1920w

На Всебелорусском народном собрании были выбраны новые руководители высших судебных инстанций. Кандидат юридических наук, сенатор Сергей Сивец стал председателем Конституционного суда.

За последние годы существенно повышена роль Конституционного суда. На Всебелорусском народном собрании глава государства особо подчеркивал: там работают лучшие правоведы. Их опыт нужно шире использовать в работе по формированию белорусских законов и законодательства в целом.

"В нашем тихом, спокойном обществе (дай бог, чтобы и дальше так было), наверное, не все и не всегда понимают роль особенно Конституционного суда. Если с Верховным судом и общими судами у нас люди часто сталкиваются в жизни, требуя справедливости (и это правильно), то с Конституционным не всегда", - отметил Президент.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fcfe411-ca32-4667-8a42-80f41e7a6390/conversions/64b5e579-30a4-4433-b709-fef7090464da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fcfe411-ca32-4667-8a42-80f41e7a6390/conversions/64b5e579-30a4-4433-b709-fef7090464da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fcfe411-ca32-4667-8a42-80f41e7a6390/conversions/64b5e579-30a4-4433-b709-fef7090464da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fcfe411-ca32-4667-8a42-80f41e7a6390/conversions/64b5e579-30a4-4433-b709-fef7090464da-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко упомянул о последних событиях в дружественной Венесуэле. "Вот где Конституционный суд сыграл свою роль и принял жесткие решения", - сказал он.

"Вы видите, о чем я вас уже предупреждал давно, ту турбулентность, которую мы наблюдаем в мире. В этой ситуации надо быть аккуратными, спокойными, не торопиться. И многое будет зависеть от вас - судей, председателей наших судов, судей Конституционного суда очень многое будет зависеть. Поэтому имейте это в виду, цените это и берегите страну", - заявил белорусский лидер.

"Мы работаем во благо нашего народа, не потеряли наши традиции. Не потеряли то, что досталось нам от наших предков. Но жизнь очень разнообразна, особенно в момент смены поколений. Дело в том, как мы будем исполнять волю нашего народа. А он этого заслужил. Будьте очень бдительными, аккуратными и внимательными", - сказал Президент.

Александр Лукашенко и Андрей Швед news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dee2aa06-2b42-4220-adca-378e13f8189d/conversions/7d63e1d4-4a97-4ab4-a7bc-ef0eb763cb47-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dee2aa06-2b42-4220-adca-378e13f8189d/conversions/7d63e1d4-4a97-4ab4-a7bc-ef0eb763cb47-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dee2aa06-2b42-4220-adca-378e13f8189d/conversions/7d63e1d4-4a97-4ab4-a7bc-ef0eb763cb47-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dee2aa06-2b42-4220-adca-378e13f8189d/conversions/7d63e1d4-4a97-4ab4-a7bc-ef0eb763cb47-xl-___webp_1920.webp 1920w

Бывший генпрокурор Андрей Швед возглавил Верховный суд Беларуси. Его имя ассоциируется с огромной работой по восстановлению справедливости и сохранению исторической памяти. Речь идет о расследовании фактов геноцида белорусского народа. Именно Андрей Швед по поручению Президента возглавил комиссию по возвращению белорусов, покинувших страну после событий 2020 года.

"Вступая в должность судьи, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только Конституции Республики Беларусь, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи", - сказал при принятии присяги Андрей Швед.

Присягу также принесли избранные судьи Конституционного суда - Павел Гридюшко, Александр Каравай, Андрей Ковальчук, Татьяна Протащик и Елена Семашко. Высококвалифицированные специалисты в области права и законотворчества имеют опыт работы судьями Верховного суда. Большую часть жизни они посвятили сферам науки и образования.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2e71257-9033-446f-85a7-3176fc7a3362/conversions/3dfeaf58-c28c-44c8-bc32-51a64f9ec4e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2e71257-9033-446f-85a7-3176fc7a3362/conversions/3dfeaf58-c28c-44c8-bc32-51a64f9ec4e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2e71257-9033-446f-85a7-3176fc7a3362/conversions/3dfeaf58-c28c-44c8-bc32-51a64f9ec4e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2e71257-9033-446f-85a7-3176fc7a3362/conversions/3dfeaf58-c28c-44c8-bc32-51a64f9ec4e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я поклялся сам себе, что, насколько будет моих возможностей, способностей, я буду делать все, чтобы в обществе было справедливо. Помните, я говорил (и вы как юристы меня поймете), что мы не можем прописать все в законах. Но дух, фундамент и основа у нас одна - справедливость. И это вас прежде всего касается. Будьте справедливы к нашим людям, к нашему народу. Счастья вам, здоровья, живите долго и действуйте во благо своей страны и нашего народа", - сказал глава государства.

Присяга - момент волнительный и судьбоносный в карьере судьи. Вершить правосудие в такой топ-должности статусно и почетно. Но в то же время это большой груз ответственности, нести на своих плечах который может далеко не каждый специалист.

Александр Лукашенко и Елена Семашко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b70dc315-7a5f-449e-ba3a-ab911aa33d79/conversions/82372068-8a4c-408d-b940-d3a378abd0f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b70dc315-7a5f-449e-ba3a-ab911aa33d79/conversions/82372068-8a4c-408d-b940-d3a378abd0f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b70dc315-7a5f-449e-ba3a-ab911aa33d79/conversions/82372068-8a4c-408d-b940-d3a378abd0f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b70dc315-7a5f-449e-ba3a-ab911aa33d79/conversions/82372068-8a4c-408d-b940-d3a378abd0f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Семашко, судья Конституционного суда Беларуси:

"Я имею 20-летний опыт преподавательской работы, 10 лет работы в научной сфере, которая была направлена на научное обеспечение нормотворческой деятельности. Быть причастным к обеспечению конституционной законности - это очень сложная и ответственная задача".