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Лукашенко: У белорусской микроэлектроники есть резервы поднажать в нынешнем году

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У белорусской микроэлектроники есть резервы поднажать в 2025 году, по максимуму нарастить объемы производства и добавить по экспорту. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 февраля на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщает БЕЛТА.

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Александр Лукашенко напомнил, что два года назад при посещении им холдинга "Планар" подробно обсуждались вопросы развития отечественной микроэлектроники. Тогда была определена и ниша на одном из самых емких сегментов мирового рынка микросхем.

"Как меня информируют, определенные результаты есть. Валютная выручка растет, прибыль увеличивается. Зарплаты на предприятиях в полтора раза выше средней по стране. Уверен, есть резервы для того, чтобы поднажать и в нынешнем году нарастить объемы производства и добавить по экспорту", - заявил белорусский лидер.

микроэлектроникаАлександр Лукашенко