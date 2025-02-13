Лукашенко: У белорусской микроэлектроники есть резервы поднажать в нынешнем году

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У белорусской микроэлектроники есть резервы поднажать в 2025 году, по максимуму нарастить объемы производства и добавить по экспорту. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 февраля на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что два года назад при посещении им холдинга "Планар" подробно обсуждались вопросы развития отечественной микроэлектроники. Тогда была определена и ниша на одном из самых емких сегментов мирового рынка микросхем.