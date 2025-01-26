Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что белорусские миротворцы были бы лучшим вариантом в Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Минске, сообщает БЕЛТА.

Вопрос касался возможной миротворческой миссии стран Запада, чтобы охранять границы в случае достижения перемирия в Украине.

"Если во имя доверия и справедливости, то, кроме белорусской армии, у них ничего нет. Это не значит, что я пошлю в качестве миротворцев свою армию туда - 70 тыс. - там их выстрою. Но ради того, чтобы было так, как договорятся - это только белорусская. Других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток. Поэтому договориться они могут только о белорусских миротворцах", - уверен белорусский лидер.

"Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь и, скорее всего, я своих людей (на сегодняшний день) туда не собираюсь отправлять - миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения", - сказал глава государства.

Однако он считает, что не только украинцы, но и Запад с этим не согласится. "Им надо пропихнуть своих. Но это не очень будет устраивать российскую сторону. Если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор. Кто послабее окажется, тот и согласится на эти варианты", - сказал Александр Лукашенко.

"Что касается России и миротворческих сил (западных - прим. ред.) на линии разграничения, то это дело Президента России. Не думаю, что он будет в восторге. Но это будет определяться на переговорах, если там будут какие-то миротворцы. Они (на Западе - прим. ред.) хотят, чтобы это была пятизначная цифра - 50-70 тыс. человек. Это приличная армия", - заявил Президент.