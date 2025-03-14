Лукашенко во второй день визита в Россию выступит в Совете Федерации

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Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Российскую Федерацию продолжается, сообщает БЕЛТА.

Планируется что сегодня, во второй день визита, глава белорусского государства посетит Совет Федерации, верхнюю палату российского парламента, где ожидается его выступление на пленарном заседании и встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Александр Лукашенко прибыл в Москву 13 марта, и в этот же день в Кремле состоялись официальные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Тет-а-тет главы государств общались немногим более часа. Затем вопросы повестки дня обсудили в расширенном составе с участием членов делегаций. Этот сегмент переговоров прошел в формате обеда.

Не исключено, что главы государств еще могут продолжить общение, о чем накануне заявил Президент Беларуси: "Мы провели только треть наших переговоров. Мы продолжим завтра, если нужно, и послезавтра наши переговоры, чтобы подумать о перспективах. Их надо определять. Время идет быстро и ставит перед нами немало вопросов".

"Мы провели только треть наших переговоров. Мы продолжим завтра, если нужно, и послезавтра наши переговоры, чтобы подумать о перспективах. Их надо определять. Время идет быстро и ставит перед нами немало вопросов", - сказал он.

На переговорах с российским лидером Александр Лукашенко заявил о народной поддержке в Беларуси курса на сотрудничество с Россией, что в том числе продемонстрировали и итоги прошедших президентских выборов. "А ведь это было голосование: "Мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель или где-то там?" Ну вот ответ. Народ дал ответ. И у нас этот вопрос как главный вопрос тихо, непублично, он всегда стоял. Это особенность наших выборов всех", - сказал он.

Президент заявил о готовности Беларуси подключиться к амбициозным национальным проектам в России. "Вместе с Президентом России думаем уже не только о восстановительном росте и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Кое-что начали делать по отдельным направлениям. Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть. Даже больше, чем надо", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко также подтвердил свое планируемое присутствие на Параде Победы в Москве 9 мая, когда будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Вам, россиянам, спасибо за то, что вы идете в авангарде этого процесса. Без вас трудно было бы отстоять ту Великую Победу, которой мы сегодня гордимся. Для нас, белорусов, большая честь принять участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года", - подчеркнул глава государства.

Главы государств ответили на различные вопросы от представителей СМИ, которые в том числе касались перспектив перемирия и последующего мирного урегулирования в Украине, реализации союзных планов в экономике, возможности возобновления сотрудничества с ушедшими с рынка западными партнерами и условий, на которых это будет возможно.

Владимир Путин подчеркнул, что интересы Беларуси при выстраивании взаимоотношений России с кем бы то ни было учитываются всегда. Это связано с очень тесным сотрудничеством стран в самых разных областях. "Учитывать интересы Беларуси - полностью соответствует национальным интересам России, - подчеркнул российский лидер. - Не учитывать интересы Беларуси для нас вредно самим".

По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление. В документе отмечается, что переговоры прошли в атмосфере дружбы, взаимопонимания и доверия. Лидеры стран подтвердили союзнический характер отношений между Беларусью и Россией и неизменность курса на расширение стратегического партнерства во всех сферах. В совместном заявлении также выражена позиция сторон по ряду ключевых вопросов во взаимодействии на международной арене.

Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который после этого вступил в силу.

Президенты подписали Соглашение о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции.

Главы государств также подписали протокол о внесении изменений в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документом закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах - избирать и быть избранным в органы местного самоуправления. Постоянно проживающие в Беларуси граждане России и до этого имели такую возможность, а теперь аналогичные права в России получили и граждане Беларуси.