Германия не попала в состав Совбеза ООН

Германия лишилась возможности влиять на ключевые мировые решения.

Впервые в истории страна не получила место в Совбезе ООН. За два свободных кресла, выделенных для государств Западной Европы, боролись сразу три кандидата.

В результате тайного голосования Генассамблеи Берлин потерпел поражение. По информации СМИ, решение связано с нестабильной внутренней обстановкой в Германии.