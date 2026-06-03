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Германия не попала в состав Совбеза ООН

Германия лишилась возможности влиять на ключевые мировые решения.

Впервые в истории страна не получила место в Совбезе ООН. За два свободных кресла, выделенных для государств Западной Европы, боролись сразу три кандидата.

В результате тайного голосования Генассамблеи Берлин потерпел поражение. По информации СМИ, решение связано с нестабильной внутренней обстановкой в Германии.

Вакантные места достались Португалии и Австрии. Теперь эти страны будут представлять регион в течение двух лет, начиная с 2027 года.

Разделы:

В мире

Теги:

Совбез ООНГермания