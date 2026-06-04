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В ЕС около 1,3 млн человек находятся под угрозой увольнения
Автор:Редакция news.by
Топливный кризис из-за конфликта США и Ирана губительно сказывается на европейской промышленности. ЕС стоит на пороге масштабных сокращений и массовой потери рабочих мест. Под угрозой увольнения находятся около 1,3 млн человек.
Тяжелее всего ситуация складывается в автомобильной отрасли, где работу могут потерять сразу 600 тыс. специалистов. Также сильный удар случится по строительству, металлургии, химическому производству и транспортному сектору.
Дополнительным фактором кризиса стал бескомпромиссный "зеленый курс" Брюсселя.
Фото РИА Новости